Виш роками не сплачував оренду й не ремонтував будівлю

Костопільській громаді повернули приміщення будинку культури на вулиці Степанській, яке із 2006 року орендував Національний університет водного господарства та природокористування. Про це у середу, 21 жовтня, повідомила Рівненська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, площа приміщення становить 948,4 м². Сторони уклали договір оренди на 49 років, однак його не посвідчили нотаріально та не зареєстрували у встановленому законом порядку. Крім того, у договорі не визначили розмір оренди та терміни її сплати, через що комунальним майном фактично користувалися безоплатно.

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Прокурори також встановили, що університет не ремонтував та не утримував будівлю, через що вона занепала. Оціночна вартість будинку культури становить понад 4,7 млн грн.

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Господарський суд Рівненської області задовольнив позов Здолбунівської окружної прокуратури та зобов’язав орендаря повернути приміщення громаді. Наразі будівля перебуває у користуванні Центру культурних послуг Костопільської міськради.