Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним у самовільному зайнятті землі Миколу Будніка, який викопав ставок на території гідрологічного заказника «Турський». Злочин стався 11 років тому, однак чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 12 жовтня, восени 2015 року Микола Буднік облаштував ставок у прибережній зоні річки Турія в селі Датинь Ковельського району. Земельна ділянка належить до земель водного фонду та розташована в межах гідрологічного заказника місцевого значення «Турський», де діє особливий режим охорони.

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За даними слідства, обвинувачений залучив до робіт чоловіка з екскаватором-навантажувачем. Той не знав, що ділянка розташована на території заказника, і викопав ставок площею 0,07 га.

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Під час судового розгляду Микола Буднік повністю визнав провину. Він розповів, що хотів запобігти підтопленню власного подвір’я, а ставок не використовував для особистих потреб, зокрема для розведення риби.

Обвинувачений також визнав, що не отримував дозволів на проведення робіт, а свої дії пояснив незнанням закону. Розкаявся та просив суворо його не карати.

Суддя Оксана Свистун визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначила йому два роки обмеження волі. Водночас замінила реальне покарання на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.