Обвинувачений засіяв девʼять ділянок соняшником

Локачинський районний суд Волинської області виніс вирок голові селянського фермерського господарства «Надія» Віктору Ревку за самовільне зайняття землі. Обвинувачений без дозвільних документів засіяв дев’ять ділянок соняшником, за що отримав 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 21 вересня, навесні цього року Віктор Ревко самовільно зайняв землю загальною площею 17,8 га за межами села Старий Загорів Володимирського району. Надалі він за допомогою сільськогосподарської техніки розорав ділянки та посіяв там соняшник.

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Своїми діями обвинувачений завдав Локачинській селищній раді 186 164 грн збитків. Чоловік визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

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Представник потерпілих розповів у суді, що навесні 2026 року староста села Старий Загорів повідомив Локачинську селищну раду про самовільний обробіток землі комунальної власності невідомим. Після цього селищна рада звернулася до Володимирського районного відділу поліції.

Під час слідства встановили, що порушником є засновник СФГ «Надія». У серпні Віктор Ревко добровільно повернув земельні ділянки та відшкодував завдані збитки.

Суддя Олександра Безп’ятко визнала Віктора Ревка винним за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначила йому 3400 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.