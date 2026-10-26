Український шахіст Василь Іванчук

Українського гросмейстера Василя Іванчука включили до Зали світової шахової слави (World Chess Hall of Fame). Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомила Федерація шахів України.

«В американському Сент-Луїсі відбулася урочиста церемонія включення нових лауреатів до Зали світової шахової слави (World Chess Hall of Fame). Одним із п’яти новачків, які поповнили когорту славетних шахістів, став наш легендарний гросмейстер Василь Іванчук», – йдеться у повідомленні.

Разом із 57-річним Василем Іванчуком до Зали світової шахової слави включили Бориса Гельфанда з Ізраїлю, Ульфа Андерссона зі Швеції, Нану Іоселіані з Грузії та Олександру Костенюк, яка представляє Швейцарію.

Василь Іванчук народився на Тернопільщині й наразі проживає у Львові. Він є одним із найвидатніших українських шахістів, який у 1990–2000-х роках входив до десятки найсильніших гравців світу. У 2002 році він став віцечемпіоном світу за версією ФІДЕ, у 2004 році – чемпіоном Європи, у 2007 році здобув титул чемпіона світу з бліцу, а у 2016 році – чемпіона світу зі швидких шахів. Іванчук тричі перемагав на супертурнірі в Лінаресі. Також він чотири рази ставав переможцем шахових олімпіад: двічі у складі збірної СРСР – у 1988 та 1990 роках, і двічі у складі збірної України – у 2004 та 2010 роках.

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У квітні 2025 року Василь Іванчук здобув перемогу на турнірі Menorca Open в Іспанії та повернувся до топ-100 шахістів світу.