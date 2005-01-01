Гройсман допустив зміну ввізних ставок для власників авто з єврономерами

Станом на 1 листопада 2017 року на території України перебувало понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією

Власники автомобілів на єврономерах повинні платити ввізне мито на рівних умовах з іншими автовласниками, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Водночас він припустив, що для таких власників можна переглянути ввізні ставки і «дещо оптимізувати».

«Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими», – сказав прем'єр в інтерв’ю журналу «Новое время».

За словами Гройсмана, в Україні на авто з єврореєстрацією їздять багато добропорядних людей. Однак, на таких авто також здійснюється велика кількість злочинів, наїздів і вбивств.

«І знайти винуватців неможливо. Такі машини потрібно реєструвати, правильно адмініструвати», – зазначив він.

Також прем'єр нагадав, що уряд подав закон, який є базовим для посилення відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху. У ньому написано про реєстрацію таких автомобілів, щоб можна було чітко розуміти, хто на них їздить.

«Я впевнений, що це буде хороший крок для легалізації тих, хто управляє цим транспортом», – додав Гройсман.

До слова, за інформацією Державної фіскальної служби, станом на 1 листопада 2017 року на території України перебувало понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, в тому числі з порушенням терміну – майже 236,6 тис.

Додамо, що зараз для громадян України неможлива реєстрація ввезених з-за кордону авто, які не відповідають стандартам Євро-5. Це означає неможливість реєстрації автомобілів, випущених до 2010 року, незалежно від їх технічного стану.