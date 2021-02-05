Куля пролетіла від с. Довге на Закарпатті до м. Долина на Франківщині

Семеро мандрівників на двох повітряних кулях за три години подолали понад 90 км над Карпатами. Політ відбувся 2 лютого. Місцем старту стало с. Довге Хустського району на Закарпатті. Завершили переліт у Долині на Івано-Франківщині, подолавши два перевали.

«Це, можливо, й більше, ніж 90 км. Раніше були схожі перельоти. Але це були перельоти, коли перелітали окремі хребти, коротші дистанції, а ми пролетіли з Закарпаття до Прикарпаття. Це рекорд, правда, я ще не знаю, як точно звучатиме саме визначення», – розповів у коментарі ZAXID.NET один із організаторів перельоту Микола Рубель.

За його словами, усі учасники – спортсмени, повітроплавці. Ще один співорганізатор перельоту – чемпіон України з повітроплавного спорту Валентин Щенявський. В одній кулі була команда з 3 осіб, в іншій – з 4-х.

Перед стартом польоту

Кожна повітряна куля розрахована на 8 пасажирів, але більша частина простору у кошиках була заповнена балонами з пальним (приблизно 0,5 т пального у кожній). Ще кілька людей залишилися на землі для координування польоту.

Частину кошика займало пальне для перельоту

Кулі стартували на сільському стадіоні у с. Довге. Далі все горами: над селищем Межигіря, с. Торунь (Закарпатська обл.), с. Вишків, с. Мислівка і м. Долина (Івано-Франківська обл.). Мандрівники перелетіли Вишківський та Торунський перевали. У підсумку перша куля долетіла до Долини. Друга змушена була сісти в Мислівці.

Приземлення у Долині на Івано-Франківщині

Учасник перельоту Андрій Риштун розповів, що летіти на далекі відстані краще взимку, бо холодне повітря краще піднімає гарячу кулю. Тож газу витрачається менше. Влітку, наприклад, польоти можливі лише дуже рано чи ввечері і то вони тривають доволі коротко.

Краєвиди Карпат

Андрій розповів, що маса кулі з корзиною та газом важила 1,5 тонни. Це більше, ніж маса легкового автомобіля. Але піднялися в повітря легко й швидко.

«Перша хвилина польоту, а враження ніби нічого не відбувається: ти і далі стоїш на землі. Адже куля відривається надзвичайно плавно та беззвучно. А ще вона завжди летить за вітром. Тож навіть при швидкості 60 км/год в корзині – штиль, а навколо – абсолютна тиша. Нічого не свистить і не дує. Крім пальника, звісно що», – зазначив Андрій.

Спочатку летіли у хмарах, після 2400 м піднялися вище хмар та побачили гарні краєвиди. Підніматися вище 2,5 км диспетчер не дозволив. Спочатку летіли зі швидкістю 67 км/год., далі зменшили її десь 20 км/год. Температура була нульовою. Приблизно 90 км маршруту подолали за три години. Дані про політ передали в Книгу рекордів України. Тепер чекають на відповідь, та сподіваються, що їхній переліт стане рекордом.

Учасники перельоту:

Перша куля: Микола Рубель (Східниця) – організатор, Андрій Риштун (Львів), Олег Жук (Східниця).

Друга куля: Валентин Щенявський (м. Київ) – організатор, переможець Чемпіонату України з повітроплавного спорту (2018 р.), Микола Рубель (Східниця), Олег Базюк (Львів), Тарас Рубель (Львів).

Фото Андрія Риштуна