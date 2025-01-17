Гуляш з реберець у горщику. Рецепт дня0
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Гуляш з реберець у горщику – це смачна та водночас дуже ситна страва. Ароматне мʼясо, ніжний соус і овочі, запечені в горщику, – цей рецепт ідеально підходить для сімейної вечері або святкової трапези.
Інгредієнти:
Реберця помийте, розділіть на шматочки, налийте соєвий соус, посоліть, поперчіть і залиште на 30 хвилин. Замариноване м’ясо обсмажте на сухій сковороді до рум’яної скоринки, пише Shuba.
Цибулю і моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. Гриби помийте і наріжте слайсами. Обсмажте овочі на вершковому маслі до золотистого кольору.
Картоплю почистьте і вимийте, наріжте кубиками. Часник почистьте.
Візьміть керамічний горщик, викладіть у нього картоплю, часник, реберця, гриби з цибулею і морквою. Посоліть, приправте спеціями, додайте перець горошком і лавровий лист. Влийте 2 склянки води, накрийте горщик кришкою і поставте в холодну духовку.
Запікайте 50 хвилин за температури 180°C. Наприкінці відкрийте кришку і перемішайте гуляш. Посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин.