Гуляш з реберець у горщику – це смачна та водночас дуже ситна страва. Ароматне мʼясо, ніжний соус і овочі, запечені в горщику, – цей рецепт ідеально підходить для сімейної вечері або святкової трапези.

Інгредієнти:

свинячі ребра – 500 г;

картопля – 600 г;

печериці – 300 г;

цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

сир твердий – 100 г;

масло вершкове 73% – 100 г;

соус соєвий – 50 мл;

зубки часнику – 2 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

суміш спецій універсальна за смаком;

перець чорний, горошок – 5 шт.;

лавровий лист – 2 шт.

Спосіб приготування:

Реберця помийте, розділіть на шматочки, налийте соєвий соус, посоліть, поперчіть і залиште на 30 хвилин. Замариноване м’ясо обсмажте на сухій сковороді до рум’яної скоринки, пише Shuba.

Цибулю і моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. Гриби помийте і наріжте слайсами. Обсмажте овочі на вершковому маслі до золотистого кольору.

Картоплю почистьте і вимийте, наріжте кубиками. Часник почистьте.

Візьміть керамічний горщик, викладіть у нього картоплю, часник, реберця, гриби з цибулею і морквою. Посоліть, приправте спеціями, додайте перець горошком і лавровий лист. Влийте 2 склянки води, накрийте горщик кришкою і поставте в холодну духовку.

Запікайте 50 хвилин за температури 180°C. Наприкінці відкрийте кришку і перемішайте гуляш. Посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин.