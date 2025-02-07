Спільний конццерт відбудеться вже 9 лютого

Поет Юрій Іздрик стане спеціально запрошеним гостем концерту гурту «Мертвий Півень» вже в цю неділю, 9 лютого, у рамках туру «Холодно»

Музиканти вже анонсували вихід нового синглу «Страх», який вийде у творчій співпраці з поетом. Тож на фанів «Півнів» чекає ексклюзив, адже це буде чи не перша подібна колаборація Іздрика. «Мертвий Півень» та Юрій Іздрик заспівали разом на концерті гурту в Івано-Франківську декілька тижнів тому і на прохання фанів повторять спільний виступ на сцені у Львові. Пісні на вірші Юрія Іздрика ввійдуть у новий альбом гурту, який музиканти готуються видати у 2025 році.

«Мертвий півень», якому цього року виповнилось 35 років пісні в оновленому складі з новим вокалістом Юрієм Рокецьким продовжує презентувати композиції на вірші відомих українських поетів. У жовтні гурт представив спільну пісню та кліп з Сергієм Жаданом на один з його найпопулярніших віршів «Жінка з чорним, як земля, волоссям». Тепер на шанувальників чекає ще одна колаборація, цього разу з поетом Юрієм Іздриком.

У рамках туру гурт «Мертвий Півень» вже відіграв концерти в Києві, Дніпрі, Харкові, Чернівцях та Івано-Франківську.