Цього тижня серед найцікавіших подій переважно ми обрали концерти. Саме у ці дати хочеться послухати добру музику. Але від іншого відмовлятись не варто.

Понеділок, 3 лютого

Концерт Phasma Chamber

Концерт нової музики із безліччю прем’єр, беруть участь львівські та польські музиканти, диригує Роман Кресленко.

Виконавці:

Phasma Chamber Ensemble:

Роман Кресленко, диригент

Програма:

Нікос Атанассакіс (Греція). Exis для кларнета соло (2025)*

Даніеле Чіміньєлло (Італія). Uncountable lights («Незліченні вогні» ) для 9 інструментів (1924)*

Геннадій Чобану (Молдова). Dream of a Cloud («Сон про хмару» ) для альтової флейти соло (2023/24)*

Espressivo

Espressivo, dolce

Con calma, espressivo, come l’assenza di gravitá

Майкл Коулман (США). Ritratto #4 («Портрет» ) для флейти соло (2024)

Ссу-Ю Хуан (США). Celestial Movement («Небесний рух» ) для двох маримб (2023)*

Девід Ліптен (США). Slipstream для вібрафона і маримби (2020)*

Джонатан Ньюмарк (США). Meg’s miniature («Мініатюра Мег» ) для флейти соло (2023)

Манос Панавіотакіс (Греція). Troy in Flames («Троя у вогні)» для флейти, кларнета in Bb, тромбона, вібрафона та контрабаса (2022)

Ґіорґос Папамітру (Греція). speaking with strangers («розмовляючи з незнайомцями») для фортепіано соло (2007)

Ґіорґос Папамітру (Греція). weird stories («дивні історії») для фортепіано соло (2006)

Ґіорґос Папамітру (Греція). cityscape nocturne («ноктюрн міського пейзажу») для камерного ансамблю (2015)

Річард Пресслі (США). Dornenlied («Пісня тернів») для малого ансамблю (2018)*

Хосе Хесус де Азеведо Соуза (Португалія). Propulsion («Поштовх») для альтового тромбона (2024)*

Ніл Стіпп (США). Сонатина для флейти та гобоя (2021)

Ніл Стіпп (США). Каприччо для кларнета in Bb, скрипки та фортепіано (2012)

Мікаіль Травлос (Греція). Black – Red («Чорно-червоний») для альтової флейти, кларнета, скрипки, віолончелі та фортепіано (2009)

Пітер Волтон (Велика Британія). Dawn («Світанок») для флейти соло (2021)

*премʼєри

Львівська філармонія, 19:00

Вівторок, 4 лютого

Концерт «Бах при свічках»

У темряві лунатимуть найкрасивіші твори одного з найвизначніших композиторів у світі у виконанні Олени Мацелюх.

Програма:

Йоганн Себастьян Бах:

Хоральна прелюдія Aus der Tiefe rufe ich, BWV 745

Фантазія і фуга ля мінор, BWV 561

Хоральна прелюдія Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ, BWV 639

Концерт для органа ре мінор (за Антоніо Вівальді), BWV 596

Fantasia Super: Komm, heiliger Geist BWV 651

Пастораль фа мажор, BWV 590

Пасакалія до мінор, BWV 582

Токата і фуга ре мінор, BWV 565

Львівський органний зал, 19:00

Середа, 5 лютого

Концерт «Присвята: фортепіанний речиталь Йожефа Ерміня»

Твори українських композиторів та улюблена музика піаністки Марії Крушельницької.

Програма концерту складена так, щоб вшанувати пам’ять відомої піаністки Марії Тарасівни Крушельницької. Звучатимуть твори українських композиторів її репертуару, а також ті композиції, які Йожеф Ермінь грав в студентські роки під її керівництвом: Соната Ревуцького і Гавот Лисенка. «Вона дуже любила музику Шуберта, тож я зіграю його чотири пісні, а далі на свій смак обрав кілька нових, цікавих та ефектних творів для публіки», – коментує Йожеф Ермінь.

Львівська філармонія, 19:00

Четвер, 6 лютого

Концерт пам'яті Кузьми Скрябіна

Улюблені мелодії – у триб’ют-концерті у виконанні Lviv Performance Orchestra з присвятою 10-ї річниці пам’яті Кузьми Скрябіна. У супроводі симфонічного оркестру можна загадати його «Танець пінгвіна», «Старі фотографії», «Мам», «Мовчати», «Місця щасливих людей» тощо.



Центр Довженка, 19:00

П’ятниця, 7 лютого

Спецпоказ фільму «Фрагменти льоду»



Це документальний фільм у формі відеоесе. Делікатна гіпнотична подорож відеоархівом батька режисерки, фігуриста українського ансамблю «Балет на льоду», який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках. За цими касетними записами його донька відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім’ї та свого суспільства в Україні.

Фільм «Фрагменти льоду» передає водночас широкий плин історії та її вплив на життя реальних людей аж до нового потрясіння – повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Фільм здобув головну нагороду конкурсу Docu/Україна, Спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ, головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України на фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. «Фрагменти льоду» також отримали премію кінокритиків «Кіноколо».

Показ відбудеться із представленням від модераторки Катерини Сліпченко та Q&A з режисеркою Марією Стояновою.

Jam Factory Art Center, 18:30

Субота, 8 лютого

Концерт INSO-Lviv «Водограй»



INSO-Lviv під орудою Александра Гордона (Австрія) та Алека Френка-Джемміла (Шотландія).

Особливим цей концерт зробить участь юних музикантів Львова, які підвищують свою майстерність в межах Академії INSO.

Вечір розпочнеться з перлини Ріхарда Штрауса – Серенади для духових. Далі звучатиме «Після прочитання Лавкрафта» Олександра Родіна для струнного оркестру. Також можна буде почути Увертюру, Скерцо та Фінал Роберта Шумана. Кульмінацією вечора ж стане «Героїчна» Симфонія №3 Людвіга ван Бетховена.



Львівська філармонія, 19:00

Неділя, 9 лютого

Концерт гурту «Мертвий Півень» «Холодно»

Гурт «Мертвий Півень» (на головному фото) виступає у містах України з теплим зимовим туром «Холодно». Уже були Дніпро, Харків, Чернівці та Івано-Франківськ. Тепер нарешті «Півні» дісталися рідного Львова.

У концерті прозвучать найвідоміші пісні гурту, а також зовсім нові композиції.

!FESTrepublic, 19:00