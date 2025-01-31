Відкриття частини оновленої експозиції відбудеться у неділю, 2 лютого, о 16:00, а о 17:00 на гостей музею чекає – урочистий концерт у салоні Крушельницької

У неділю, 2 лютого, музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові відкриває частину оновленої експозиції після ремонту. Львівʼян запрошують подивитися свіжим поглядом на постать славетної оперної прими та сильної особистості – Соломії Крушельницької, побачити унікальні артефакти. Обіцяють багато світла, музики й ексклюзиву.

Відкриття частини оновленої експозиції відбудеться у неділю, 2 лютого, о 16:00, а о 17:00 на гостей музею чекає – урочистий концерт у салоні Крушельницької. Солістка Львівської національної опери Маріанна Цвєтінська та піаністка Ірина Кірчанова виконуватимуть оперні арії, зокрема, прозвучить солоспів «Соломія», написаний композитором Олегом Безбородьком спеціально для цієї події.

Нова експозиція музею Соломії Крушельницької презентує унікальні артефакти: рідкісні фотографії, рукописи та оцифровані матеріали, театральні афіші й рецензії, особисті документи, які розповідають про приватне життя та родину славетної співачки.

Фрагмент експозиції

Ми поговорили з директором музею Тарасом Демком, куратором експозиції, відомим художником Влодком Костирком та головною зберігачкою фондів музею Крушельницької Іриною Криворучкою, щоб дізнатися найцікавіше про оновлення музею.

Історія музею

Меморіальний музей Соломії Крушельницької розташований в будинку, який був власністю співачки від 1903 по 1939 роки. З встановленням радянської влади будинок Крушельницької націоналізували, а співачці, яка відтоді набула статусу «колишньої власниці» виділили лишу одне помешкання на другому поверсі. Тут Соломія Крушельницька провела свої останні роки життя. Померла співачка 16 листопада 1952 року.

Меморіальний музей Соломії Крушельницької було відкрито 1 жовтня 1989 року. Спочатку він працював як відділ музею Івана Франка, а з 1995 року набув самостійний статус.

«Кожен музей будь-якого профілю, характеризується фондовою збіркою. Це свого роду «музейна скриня», звідки беруться матеріали для створення експозиції та різних виставкових проєктів. Історія нашої фондової збірки розпочалася дуже давно – понад 50 років тому. При кінці 1970-х років у музеї Івана Франка почали збирати різного роду матеріали, які пов'язані з Соломією Крушельницькою» – говорить головна зберігачка фондів музею Крушельницької Ірина Криворучка.

«Чому саме у музеї Івана Франка? Щирий приятель письменника Карло Бандрівський, який був виконавцем заповіту та опікуном його родини після смерті Франка, має пряме відношення до родини Крушельницьких. Карло Бандрівський був чоловіком найстаршої сестри Соломії – Осипи Крушельницької. До речі, саме Карло Бандрівський, на прохання Соломії Крушельницької займався купівлею будинку співачки у Львові та був з 1903 по 1931 роки першим управителем цього дому. Донька Бандрівських – Одарка, з якою працівники музею Франка тісно контактували, досліджуючи життєпис письменника, дізналися, зберегла велику частину приватного архіву Соломії Крушельницької. Саме ця колекція й стала основою музейного фонду, а оригінальні фотографії, афіші, рецензії та нотні видання були базою для створення першої експозиції меморіального музею співачки», – додає вона.

«Музей у салоні Крушельницької мав дуже прогресивну для 90-х років експозицію. Вона вирізнялася своєю демократичністю, відкритістю та інноваційністю. Матеріали, об’єкти та артефакти епохи Соломії Крушельницької, зокрема документи та речі першої половини XX століття, перепліталися з її особистими документами, розповідали історію», – говорить Тарас Демко.

«В основу першої експозиції, автором художнього проекту якої був львівський митець Орест Скоп, був покладений ансамблевий принцип. Працівники музею намагалися зберегти максимум автентичності завдяки оригінальним матеріалам, які широко презентували творчий доробок цієї всесвітньовідомої львів’янки. Ми намагалися також зберегти меморіальну атмосферу цього дому. Один відвідувач описав своє враження від музею так: «Здається, що сама господиня на деякий час вийшла з помешкання і має от-от повернутися», – розповідає Ірина Криворучка.

Оновлення та ремонт

Однак роки минали, й експозиція фізично застаріла. Наприкінці карантину через епідемію коронавірусу в 2021 році почалося створення нової експозиції, каже Демко.

«Команда дуже активно працювала над цим, але з початком повномасштабної війни постала ще одна проблема – критична потреба в ремонті. Підлога й стеля були зношені, а стіни постійно страждали через затоплення від сусідів зверху. Важливо зазначити, що будівля музею не належить повністю установі – є сусіди, і це створює значні труднощі.

Основною причиною, чому ремонт не робився раніше, була відсутність фінансування. Завжди не вистачало грошей, але мені здалося, що ситуацію можна змінити, якщо змістити пріоритети. У серпні 2024, коли мене призначили керівником музею, я вирішив, що це виклик, і потрібно починати діяти. Я виділив два основні пріоритети:

Оцифрування документів і фондів музею. Ми за пів року досягли великого прогресу: перебрали абсолютно всі документи музею і вийшли на шлях, який нам дозволяє робити оцифрування. Почали працювати з перенабором всіх книг для того, щоб мати великі каталоги, бази даних.

Ремонт приміщень. Тому що робити експозицію у старому приміщенні, яке морально зношене, де іскрять розетки, не працюють лампи, понищена підлога, стелі, немає сенсу. Саме тому й розпочався процес оновлення. Він збігся у часі з потребою цифровізації, що дозволяє не лише зберегти експозицію, а й забезпечити захист цінних артефактів. Ці два проєкти – ремонт і цифровізація – тісно взаємопов’язані й доповнюють один одного».

Кошти на ремонт вдалося знайти, оптимізувавши бюджет виділений на музей у 2024 році, а також завдяки власним надходженням від продажу квитків, пояснює Тарас Демко.

«Спочатку ми не просили додаткових коштів на ремонт, але після оцінки реальних витрат звернулися до міста. Управління культури виділило невелику суму, якої, проте, вистачило для завершення ремонту майже всього другого поверху», – зазначає директор.

Нині в музеї відреставровано приміщення музичного салону, побудована нова інклюзивна вбиральня.

«Вона розташована на місці сантехнічних приміщень, якими користувалася Соломія Крушельницька. Музей рухається на шляху до інклюзивності»,– додає він.

«Другий поверх, де розміщена основна експозиція, відремонтований частково. Нам залишилося ще три менші кімнати, а це менше за обсягом робіт, ніж ті, що вже зроблені. Я сподіваюся, що цього року ми завершимо ремонт цих приміщень», – зазначає Демко.

Стиль Влодка Костирка

Ремонтні роботи та створення нової експозиції в оновленому просторі курував знаний художник, творець багатьох інтерʼєрів у Львові Влодко Костирко.

«На початок мушу зазначити, що робота в музеї була для мене несподіванкою. Мої функції в цьому проєкті – це аранжування», – говорить митець, проте він радо прийняв запрошення та зазначає, що працювалося легко, бо все відбувалося в колаборації та співпраці з колективом музею.

«Ми змінили концепцію освітлення, кольористику стін, бо хотіли максимально розкрити архітектуру квартири. Постаралися впустити в простір більше світла і більше повітря», – додає він.

«Поточний ремонт не змінює автентичний вигляд квартири, не суперечить історичному середовищу, яке там склалося. Ми обирали фарби й матеріали, які гармоніюють з історичним контекстом і дозволяють легко проводити корекції в майбутньому, якщо це буде потрібно. Здійснена базова реставрація підлоги, яка залишає її автентичність.

Метод роботи зі стелями також був продуманим. У майбутньому їх можна буде відновити до оригінального вигляду. Використане дуже цікава техніка, її розробка є авторським винаходом Володимира Костирка. Його характерний стиль вже впізнаваний у Львові», – підкреслює Тарас Демко.

Важливо зазначити, що під час ремонту музей не припиняв своєї роботи жодного дня.

«У цей час відбувалися публічні події, концерти, що дозволяло не лише зберігати активність установи, а й залучати нових відвідувачів», – говорить директор музею.

Нова експозиція

В оновленому інтерʼєрі було створено частину оновленої експозиції. Вона доступна для огляду з 2 лютого. За словами Влодка Костирка змінився наратив щодо особи Соломії Крушельницької.

«Було вирішено створити зовсім інший маршрут відвідувачів по експозиції, й запропонувати нашим гостям пройтися іншим експозиційним шляхом. Щодо художнього вирішення цього проєкту, я би радше сказала, що ця експозиція має галерейно-виставковий характер у контексті меморіального будинку Соломії Крушельницької»,– говорить Ірина Криворучка.

Зберігачка продовжує свою оповідь про сучасні проблеми життя музеїв: «Реалії воєнного стану не дозволяють нам зараз творити експозицію на базі оригінальних матеріалів. З огляду на воєнні реалії це є дуже небезпечно, та й з браком фінансування ми не можемо гарантувати достатньо ефективне технічне (йдеться про температурно-вологісний режим) збереження цих експонатів. Тому ця експозиція твориться на основі копійного матеріалу, виготовленого з уже оцифрованих оригіналів. Але також будуть і деякі оригінальні речі, зокрема меблі, які мають меморіальні характеристики й дотичні як до самої Соломії Крушельницької, так і до її родини».

І лише тут відвідувачі можуть почути голос легендарної співачки: записи співу Соломії Крушельницької на архівних платівках – основний експонат музею.

Соломія обʼєднує

У новій експозиції вдалося розкрити кілька тем, серед яких – будинок.

«Було завдання розкрити ідею квартири, щоб показати, як вона могла виглядати ще до того, як тут з'явилися люди», – інтригує Влодко Костирко.

Працівники музею дослідили історію будинку. Окремо буде розкрито постаті управителів, адже Крушельницька довгі роки керувала справами у Львові дистанційно, перебуваючи в Італії, приміщення на першому та третьому поверхах здавалися в оренду.

«Соломія Крушельницька, була не тільки співачка світового рівня, оперна Діва, й примадонна найпрестижніших оперних сцен світу. Це була надзвичайно шляхетна й мудра жінка. Я би сказала, що сучасне покоління охарактеризувало б її як бізнес-леді. Цей термін підтверджує її вміння порядкувати з будинком, власницею якого вона була», – вважає Криворучка. Нині її можна було би назвати ще й геніальною менеджеркою.

Фрагмент експозиції

«Перше, що мене вразило, – це рівень емансипації і класу Соломії Крушельницької. Адже в ті часи не так багато жінок були настільки заможними, що за свій кошт могли купити кам'яницю в такому престижному місці», – зауважив Влодко Костирко.

Окремо буде представлено історію родини Крушельницьких. Зокрема, згадають видатного композитора Мирослава Скорика, внучатого племінника Соломії Крушельницької.

Музей шукає контакти також з родиною ще однієї внучатої племінниці Соломії Крушельницької, вже, на жаль, покійної композиторки Богдани Фільц. До родини входить також відома художниця Ярослава Музика (портрет Соломії Крушельницької її роботи можна побачити в музеї), відомий перекладач і письменник Андрій Содомора.

«Вражає породичальність родини Крушельницьких. Наприклад, Крушельницька на своїх візитівках використовувала шляхетський герб Сас», – говорить Влодко Костирко, який під час роботи над експозицією був захоплений цінністю артефактів музею.

Плани в музею амбітні. Ірина Криворучка впевнена, що фондова збірка музею, яка має понад 26 тисяч оригінальних артефактів, об’єднує минуле й сучасне, й повне право стати основою для створення музею історії музичної культури Галичини.

«У наших фондах зберігаються приватні архіви не тільки Соломії Крушельницької, але й співаків Модеста Менцинського, Іри Маланюк, піаністки Любки Колесси, композитора Станіслава Людкевича та багатьох інших. Це потужна оригінальна база пам'яток української, а також світової музичної культури, з якою треба працювати, яку треба популяризувати, оцифрувати і представляти як на українській, так і на світовій арені», – вважає вона.

Це лише перший етап оновлення, зазначають працівники музею, і роботи попереду багато.

«Ми свідомі того, що це є перший етап створення в умовах війни нової експозиції. І це дає нам можливість не тільки для мешканців Львова, а для людей, приїхали зі сходу України, відкривати ім'я Соломії Крушельницької. Цю експозицію ми робимо в першу чергу для покоління людей воєнного стану».

«Коли відвідувачі прийдуть до музею, вони відчують цей простір по-новому. І я впевнений, що постать Соломії Крушельницької в цих стінах зазвучить зовсім інакше, відкриваючи її для кожного заново», – резюмує Тарас Демко.

Фото музею Соломії Крушельницької ​​