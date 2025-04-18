Український рок-гурт СКАЙ оголосив старт туру на підтримку нового студійного альбому «ЧАС», який розпочнеться в травні 2025 року. Перший концерт в межах туру відбудеться 2 травня у Львові на сцені !FESTrepublic. Початок о 19:00, зазначають організатори.

Альбом «ЧАС» – це музична подорож крізь емоції, сили та надії. До нього увійшли як нові композиції, так і вже відомі сингли: «Кохана», «Вибачай», «Поцілуй на щастя» та «Я з тобою». На події шанувальників також очікують приємні несподіванки – дві рок-версії культових пісень, які гурт поки тримає в таємниці.

За словами музикантів, новий альбом покликаний надихати, мотивувати та наповнювати серце світлом і впевненістю, особливо в непростий для країни час: «Новий альбом дуже різноманітний, він надихне, заспокоїть, мотивує, підніме на ноги і наповнить світлом, силою та впевненістю. Нам не терпиться познайомити вас з цим крутим матеріалом».

Під час концертів туру фанати зможуть почути не лише нові композиції, а й найвідоміші хіти СКАЙ – серед них «Тебе це може вбити», «Подаруй світло», «Струна» та «Легковажна».

Окрім музики, тур має ще одну важливу мету – збір коштів для підтримки Збройних Сил України. З початку повномасштабної війни гурт провів понад 200 благодійних концертів та передав на допомогу захисникам понад 46 мільйонів гривень.

«Ми віримо, що музика має силу зцілювати, об’єднувати та надихати. І ми раді, що можемо бути частиною великої спільної справи – підтримки наших воїнів і нашої країни», – кажуть учасники гурту СКАЙ.

Концерт у Львові відбудеться 2 травня у клубі !FESTrepublic.

Квитки доступні за посиланням: concert.ua/skai-lviv