Цей тиждень – особливий, Страсний тиждень та Великдень. Тож буде чимало концерті, таких як «Реквієм» чи Stabat Mater різних композиторів. Будуть традиційні гаївки в Гаю. І, звісно, як завжди – вистави, кінопокази тощо.

14 квітня, понеділок

Вистава «Конотопська відьма»

Знову вистава театру Франка у постановці Івана Уривського у Львові. Шалений попит на неї не вщухає. Тепер вистава приїде до нашого міста після тріумфальних гастролей у Великій Британії.

Режисер Іван Уривський давно та плідно працює саме з класичною літературою. Він не боїться спрощувати та коротити сюжети та робити твори зі шкільної програми такими, що подобаються не лише вчителям, але й учням. При усьому вільному поводженні з літературою він залишається у межах її меседжів та якості текстів.

Так, він робить українську класику сучасною, вписуючи у класичний текст сучасні меми чи перекидаючи містки між «тоді» та «тепер». Проте, не зраджуючи здоровому глузду та доброму смаку.

Певні знахідки у виставі, зокрема прямо таки макбетівське тріо відьом, що від початку та до кінця супроводжує дію як античний хор вписує виставу у давні театральні та співочі традиції, а її шалений ритм відповідає тому, до якого звик сучасний глядач. Виставу також покажуть 15 квітня.

Львівська опера, 18:00

15 квітня, вівторок

Концерт «Моцарт. Реквієм»

Найвеличніший та наймістичніший твір Вольфганга Амадея Моцарта звучатиме у Львівському органному залі у виконанні хору «Гомін» та Луганського академічного оркестру під керівництвом Івана Остаповича.

«Реквієм» Моцарта – останній твір великого композитора, незавершений автором й оповитий легендами. Його вдова Констанція стверджувала, що протягом останніх днів життя Моцарт вірив, що пише «Реквієм» для власного похорону.

Узявши добре знайомий текст заупокійної меси, Моцарт наповнив його емоціями, які вражають і сьогодні. Найпрекрасніша та найтрагічніша частина твору – Lacrimosa. Моцарт встиг написати лише вісім тактів, завершив частину його учень. Проте в цьому і полягає символізм: життя генія закінчується, але його справу мають продовжувати інші, хай не так досконало, але зʼєднуючи минуле з майбутнім. У 1826 році у соборі Святого Юра у Львові відбувся концерт, на якому син Вольфганга Амадея, Франц Ксавер Моцарт виконав знаменитий батьківський «Реквієм».

Львівський органний зал, 19:00

16 квітня, середа

Літературний Батл

Журнал «Артефакт» та мистецьке обʼєднання «Є-Щось» створюють Поетичну Лігу й запрошують всіх на перший Літературний Батл у місті Лева. Поети та поетки читають вірші, а глядачі та судді вирішують, хто переможе! Всього планують провести 15 батлів. У грудні 2025 року найкращі з найкращих зʼїдуться у Львові аби провести гранд-фінал й визначити поета чи поетку року.

Гастропаб «Довгі Бурхливі Оплески», 19:00

17 квітня, четвер

Концерт «Верді. Реквієм»

Реквієм (Messa di requiem) Джузеппе Верді – твір, написаний композитором 1874 року для чотирьох солістів (сопрано, мецо-сопрано, тенор і бас), мішаного хору та симфонічного оркестру. Вперше виконаний 22 травня 1874 року на перші роковини смерті видатного італійського поета Алессандро Мандзоні. До твору композитор включив також і перероблену версію «Libera me», початково написану в пам'ять Россіні. 22 травня 1874 року Реквієм вперше прозвучав у церкві святого Марка в Міланіпід орудою автора.

Для диригування подією до Львова приїздить відомий американський музикант Бенджамін Лоеб.

Львівська національна філармонія, 19:00

18 квітня, п’ятниця

Концерт «Stabat Mater»

У Страсну П’ятницю, найскорботніший день року, прозвучить композиція на сюжет, що впродовж багатьох століть неодноразово ставав основою для різних композиторських прочитань. Stabat Mater є найвідомішим мистецьким втіленням страждань Діви Марії, яка стоїть біля хреста з розп’ятим сином Ісусом Христом. Вічна тема знайшла своє втілення і у творчості сучасного українського композитора Олександра Родіна (на фото). Його Stabat mater був написаний під впливом трагічних подій, що відбувалися на Майдані під час Революції Гідності.

Виконавці:

Мар’яна Мазур, сопрано

Лілія Нікітчук, мецо-сопрано

Камерний оркестр Львівської опери

Соло на скрипці – Олександр Божик

Диригентка – Ірина Стасишин

Львівська опера, 18:00

Показ фільму Nice Ladies

Документальний фільм Марії Пономарьової Nice Ladies про харківську команду з чирлідингу. Ще у 2020 році режисерка почала працювати над історією про жінок 50+, що всупереч віку та стереотипам щодня тренуються, готують програми та виступають на змаганнях. Харківська команда Nice Ladies була, зокрема, учасницею шоу «Україна має талант», а її найстаршій учасниці ‒ 75 років. Тож перша частина фільму розповідає саме таку історію: чому ці жінки прийшли до команди, що вона їм дає, які мотивації має кожна з них та як до їх успіхів ставляться рідні. Проте у лютому 2022 року починається зовсім інша історія.

Після показу відбудеться розмова з режисеркою.

Jam Factory Art Center, 18:30

19 квітня, субота

Концерт «Нічний органний концерт при свічках»

У залі, освітленому м'яким мерехтінням свічок, звучатиме найбільший історичний концертний орган України – львівський Rieger-Kloss. Цей грандіозний інструмент із майже 5 тисячами труб створює вражаючу палітру звуків: від ніжних і ліричних до потужних і грандіозних.

Нічна атмосфера надає події особливого шарму. Тепле сяйво свічок огортає зал, створюючи відчуття магії та спокою, у якому кожна нота звучить по-особливому глибоко й проникливо.

Виконавець:

Марк Новакович.

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, BWV 745

Йоганн Пахельбель – Чакона фа мінор

Арво Пярт – Trivium

Йоганн Себастьян Бах – Три хоральні прелюдії на тему Vater Unser, BWV 737, 683, 636

Фелікс Мендельсон – Соната №6 мі мінор Vater Unser

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія O Mensch, bewein dein Sünde gross, BWV 622

Віктор Гончаренко – Чакона

Львівський органний зал, 22:00

20 квітня, неділя

Великдень в Гаю

Щороку ми знову і знову збираємось у Гаю, щоб розділити радість світлого свята Великодня та підтримати живу гаївкову традицію, одне одного та українське військо, яке в темні часи є нашим світлом та захистом від сил зла.

Великодня програма у Львівському скансені:

Галявина біля водяного млина

13:00-14:30 Великодні забави для найменших.

Велика гаївкова галявина

Водимо гаївки разом з:

15:00 Етногурт «Шум»

16:00 Етерія

17:00 Бурдон

18:00 Великодня літургія у церкві зі села Кривка

18:30 Йосифович Live

Галявина коло стодоли

Гаївки з ОУМ «Спадщина».

Музей народної архітектури та побуту, 13:00