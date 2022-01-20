Історія гурту розпочалась у 1996 році, коли «Тартак» переміг на фестивалі «Червона Рута»

Музиканти гурту «Тартак» оголосили, що завершують свою роботу у складі групи. Про це вони написали на сторінці гурту у Facebook.

«Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху», – написали вони.

Вони пообіцяли, що скоро вийде у світ новий проект над яким музиканти зараз працюють. У коментарях засновник групи Олександр Положинський побажав колишнім колегам успіху.

Нагадаємо, історія гурту розпочалась у 1996 році, коли «Тартак» переміг на фестивлі «Червона Рута». У 2000 році вийшов дебютний альбом гурту. На 5 пісень, що ввійшли до альбому, відзняли відеокліпи. Загалом у дискографії «Тартака» 10 студійних альбомів.

5 лютого 2020 року фронтмен гурту Олександр Положинський у відеозверненні повідомив про припинення своєї участі у «Тартаку». 8 квітня на офіційному ютуб-каналі гурту відбувся онлайн-виступ, у якому взяв участь Сергій Строян, в якості нового вокаліста «Тартака».