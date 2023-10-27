Гурт готується вчергове здивувати свою аудиторію

Гурт «Хамерман Знищує Віруси», відомий своєю епатажністю та творчою експериментальністю, виступить для своїх прихильників у !FESTrepublic 5 листопада о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

«Хамерман Знищує Віруси» відомий як «найадекватніший гурт України». Виконавці дійсно дивують своїми гротескними піснями, які супроводжуються неймовірною візуальною провокацією. Гурт вражає своєю різноманітністю, а під час одного концерту шанувальники можуть почути музику у виконанні струнного квартету, хору, рок-гурту та навіть під звичайну «мінусовку».

Однак це не все, що робить артистів унікальними. Їхні костюми завжди прикрашають концертну сцену. Від восьминогів, що стають головними уборами, до макетів мавзолеїв та інших неймовірних образів – гурт завжди готовий дивувати своїх прихильників.

«Хамерман Знищує Віруси» вже багато років дивує своєю активністю та творчістю. Гурт був заснований у 1996 році Володимиром Пахолюком та Альбертом (Олегом) Цукренком. Вони неодноразово виступали на різних музичних і артфестивалях, а також створили свою рок-оперу «Трояндовий бутон», в якій взяли участь видатні музиканти і співаки, такі як Олександр Піпа, Даніелла Заюшкіна та Андрій Перебийніс.

У 2016 році гурт відзначив своє 20-річчя концертом з китайським хором «Дін Дон». Також вони були кураторами виставки сучасного мистецтва на ГОГОЛЬFEST 2016, де представили свої власні художні роботи та творіння інших митців. У 2018 році гурт створив «ХЗВ All Stars Band», до якого увійшли найкращі джазові, фанк- та клезмер-музиканти України. Колектив виступав на великих фестивалях, включаючи Koktebel Jazz Festival.

Навіть у 2020 році, коли світ охопила пандемія коронавірусу, «Хамерман Знищує Віруси» не залишилися поза увагою, запустивши шоу-проект «ХЗВ-гараж» на своєму YouTube-каналі.

«Гурт «Хамерман Знищує Віруси» готується вчергове здивувати свою аудиторію. Яку ж візуальну та музичну подорож вони приготували цього разу, можна буде побачити та почути вже 5 листопада о 19:00 на !FESTrepublic. Не пропустіть цей надзвичайний виступ!» – кличуть на подію організатори VINIL Concert agency.

5.11 / 19:00 – !FESTrepublic

Квитки можна придбати за посиланням.