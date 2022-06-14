У Львові до 19-го червня триває міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії 2022».
Цей фестиваль щороку відбувається у Херсоні, базуючись у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Проте через окупацію міста армією РФ, тож 24-й фестиваль змінив формат.
Понад 60 театрів з 11 країн світу беруть участь у фестивалі. Деякі театри показують свої вистави онлайн, деякі – на львівських театральних майданчиках. Серед інших у фестивалі бере участь знищений у Маріуполі драмтеатр. Його трупа переїхала до Ужгорода.
Відкрився фестиваль «Мельпомена Таврії» у Львівській Національній опері театралізованим дійством під назвою «Ми».
Низку фестивальних вистав будуть транслювати на YouTube-каналі «Мельпомени Таврії» та на офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах. Повну програму фестивалю можна побачити тут.
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