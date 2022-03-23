Олександр Книга очолює театр з 1989 року

Російські військові викрали гендиректора та художнього керівника Херсонського обласного музично-драматичного театру, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу. Про це у відеозверненні на сторінці у Facebook повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

«Десь пів години тому був заарештований Олександр Книга, директор нашого драматичного херсонського театру», – сказав Рищук приблизно о 10 годині ранку 23 березня.

Саме в Олешках Олександр Книга і жив. Російські агресори вивезли його у невідомому напрямі.

62-річний Олександр Книга є генеральним директором- художнім керівником Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша. Також він очолює театральниий фестиваль «Мельпомена Таврії». Під його керівництвом на Херсонщині проводяться: фестиваль народної творчості «Купальські зорі» (у м. Гола Пристань), фестиваль «Олешківські забави» (у м. Олешки). Олександр Книга – член Національної спілки театральних діячів України.

P.S. Ввечері того ж дня стало відомо, що Олександра Книгу звільнили. Інформація про це з'явилась на сторінці театру у Facebook.

«Добра новина на ніч! Наш директор Олександр Книга живий, неушкоджений та перебуває у безпеці!», – йдеться у повідомленні.