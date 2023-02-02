Мешканець Херсонщини після влучання ракет у його будинок переніс майже 30 оперцаій

Львівські і канадські хірурги провели складну реконструктивну операцію 55-річному мешканцю Херсонщини, у будинок якого прилетіло дві ракети. Загалом чоловік переніс майже 30 операцій. Найскладнішою була реконструктивна операція з пересадки шкіри зі спини на голову, яку чоловікові провели у Польщі, повідомили в Першому медоб’єднанні Львова.

У будинок 55-річного Михайла на Херсонщині прилетіло дві ракети. Дружина загинула, чоловіка з-під завалів дістав син. У чоловіка були розірвана щока, перелом руки та забої. Серед численних поранень – важкі опіки голови. Шкіри на черепі не лишилося.

«Три тижні на межі життя та смерті Михайло провів в криворізькій реанімації. Далі його евакуювали до Національного реабілітаційного центру «Незламні» Першого медоб’єднання Львова», – кажуть у лікарні.

Чоловік переніс майже три десятки операцій. Лікарям вдалося стабілізувати стан чоловіка. Та залишалася найбільша проблема - рана на голові. Її треба було термінового закрити м’язовою тканиною, бо мозок могла вразити смертельна інфекція.

Вихід був один – складна реконструктивна операція: пересадження тканин зі спини на голову. Допомогти львівським лікарям зголосилися канадійці, однак вони були не готові їхати в Україну, та погодилися приїхати до Польщі. Тож українські медики з пацієнтом вирушили до клініки польського містечка Челядзь.

Операція тривала 12 годин. Українсько-канадська команда хірургів спершу відділили клапоть найширшого м’яза спини, а потім - пересадили його на оголений череп. Судини, розміром з людську волосину, зшивали під мікроскопом.

Оперативне витручання, кажуть лікарі, пройшло успішно. За тиждень Михайло повернувся до львівського Центру на реабілітацію. Попереду у чоловіка ще кілька косметичних операцій на обличчі.