Складна реконструктивна операція минула без ускладнень

Хірурги Національного реабілітаційного центру «Незламні» зробили складну реконструктивну операцію 44-річному захиснику – пересадили нерв зі стегна на руку, аби він знову міг рухати пальцями.

44-річний Сергій родом з Херсона. Захищати Україну пішов добровольцем у перші дні війни. У серпні минулого року під час боїв на Херсонщині отримав кульове поранення кисті руки. Куля пройшла на виліт.

У бійця була перебита артерія. Він добу не міг зупинити кровотечу, але покинути поле бою не міг. Сергій наклав затискаючу пов’язку і з нею проходив три дні. Уже в той час він перестав відчувати мізинець та безіменний палець правої руки, повідомили у Центрі.

Нерв узяли зі стегна і пересадили на руку

«Була сильна кровотеча, але покинути поле бою я просто не міг», – згадує Сергій.

Він залишився воювати доти, доки українські військові зайшли в Херсон. Лише обійнявши рідних, які довгий час були в окупації, поїхав на лікування до Львова, в Національний реабілітаційний центр «Незламні».

У Центрі чоловіка ретельно обстежили і хірурги побачили, що у бійця було пошкоджено ліктьовий нерв і це ушкодження було вже незворотне. Аби відновити чоловікові чутливість пальців, потрібна операція з пересадки нерва.

Під час оперативного втручання хірурги взяли нерв зі стегна Сергія та пересадили його на руку.

«Операція минула без ускладнень. Однак про остаточний її успіх говорити зарано, аби нерв прижився і відновилася чутливість пальців потрібно кілька місяців», – кажуть у Центрі.

Захисник налаштований оптимістично. Каже, після реабілітації обов'язково повернеться до своїх бойових побратимів і воюватиме до перемоги.