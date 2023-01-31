Новий корпус центру "Незламні" відкриють вже у квітні

Перше медичне об’єднання Львова шукає спеціалістів для роботи у клініці реабілітації. Воно оголосило конкурс серед фахівців з усієї України. Переможців конкурсу навчатимуть найкращі українські і закордонні фахівці і вони зможуть стажуватися у найкращих клініках світу, повідомив 31 січня у Facebook генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

«Ми формуємо команду найкращих спеціалістів у потужну 7-поверхову Клініку реабілітації. Збираємо у команду Людей», – написав Олег Самчук.

Уже у квітні відкривається новий корпус Національного реабілітаційного центру «Незламні». Це 7 поверхів доступного простору для відновлення військових та цивільних, із найсучаснішим обладнанням і передовими методиками.

У клініці готові працевлаштувати лікарів ФРМ, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, фахівців мови і мовлення, психологів першого контакту, психотерапевтів. Паралельно шукають у команду протезистів, реконструктивних хірургів, ортопедів-травматологів та медичних сестер.

«Нам потрібні ентузіасти і фанати своєї справи! Ті, хто мають велику мотивацію розвиватися і допомагати людям. Ті, хто любить людей і хоче їм допомагати. Ті, хто розділяє нашу місію – рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні», – твердить Олег Самчук.

За його словами, охочі працювати у клініці не обов’язково повинні мати досвід, головне – мати бажання його здобути. При потребі їм допоможуть перекваліфікуватися. Переможців конкурсу вчитимуть найкращі українські та закордонні фахівці і вони зможуть стажуватися у найкращих клініках світу.

За словами Олега Самчука, умови участі в конкурсі дуже прості: мотиваційний лист та резюме на електронну адресу kadry_1tmo@ukr.net. Заявки від кандидатів приймаються до 12 лютого. Другим етапом будуть особисте знайомство і співбесіда.

Про терміни проведення повідомять згодом. Деталі за телефоном 050 950 39 76

«Кожен українець, який постраждав від війни, має отримати найкращу реабілітацію і всі можливості для відновлення вдома, в Україні! Саме для цього ми у Львові розвиваємо екосистему «Незламні». І будемо дуже раді поповнити нашу команду однодумцями», – каже генеральний директор.