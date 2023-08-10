Колекція сторонніх тіл, які під час операцій довелося виймати львівському хірургу Олександру Колодію

У львівській дитячій лікарні «Охматдит» дитячому хірургу довелося терміново діставати зі стравоходу 6-річної львів’янки деталь від засобу для інгаляцій.

Брат маленької львів’янки захворв на бронхіт і мама робила йому інгаляції. Випадково деталь від засобу для інгаляцій впала на підлогу, яку і підняла 6-річна Андріана і її проковтнула. Батьки цього не помітили, донька після цього навіть спокійно поїхала. А згодом почалися проблеми: виникли позови до блювання, дівчинка душитися власною слиною і не могла ковтати. З такими скаргами рідні і привезли доньку до львівського «Охматдиту».

Деталь розміром 5 копійко зі стравоходу дитини дістали львівські хірурги

«На рентгенографії не було видно ніяких змін, але клініка стороннього тіла стравоходу, тобто непрохідності стравоходу, була, тож ми вирішили провести діагностичну езофагоскопію. Під час процедури і побачили деталь від інгаляцій. Над нею була пережована сосиска, яку треба було спершу забрати, аби дістатися до деталі. Ця операція тривала довго»,– повідомив дитячий хірург Олександр Колодій.

Наступного дня дівчинка вже могла їсти і ковтати і її виписали з лікарні.

За словами лікарів, проблема потрапляння сторонніх тіл в організми дітей є дуже поширеною. Часто різні предмети знаходять у гортані, трахеї чи бронхах пацієнта. Зазвичай це супроводжується сильним кашлем, появою задишки, посинінням губ, інколи зупинкою дихання та втратою свідомості. А сторонніми тілами дихальних шляхів можуть бути найрізноманітніші предмети, навіть маленький шматочок горіха та лусочка насіння. Тож радять батькам бути пильними, берегти дітей, а у разі поганого самопочуття дитини, відразу звертатися по медичну допомогу.