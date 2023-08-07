Дівчинку з вагою 3700 г вже виписали з лікарні

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» виходили передчасно народжені дівчинку, яка з’явилася на світ на 26 тижні вагітності і важила всього 700 грамів. У новонародженої діагностували некротизуючий ентероколіт (НЕК), небезпечне для життя захворювання, що характеризується важким запаленням та некрозом кишечника, яке, здебільшого, виникає у глибоко недоношених новонароджених.

Дівчинка на ім’я Єва народилася в одному з пологових Львова і на 28 день життя потрапила до «Охматдиту».

Маля потрапило до лікарні на 28 день після народження

«Некротизуючий ентероколіт – захворювання, яке виникає внаслідок тяжкого ураження незрілого кишечника, яке спричинюється поєднаною дією кількох потенційно шкідливих чинників. НЕК є найбільш поширеним захворюванням шлунково-кишкового тракту. Через кілька годин після появи перших клінічних симптомів захворювання може швидко прогресувати з розвитком некрозу кишечника, шоку і смерті», – кажуть у лікарні.

Утім, львівським лікарям вдалося вилікувати Єву медикаментозно, без оперативного втручання. Хоч це було непросто.

«Була і пневмонія. Єва довший час знаходилася на штучній вентиляції легень. Не харчувалася два тижні, була на повному парантеральному харчуванні, за нею також постійно спостерігали хірурги», – повідомила завідувачка відділення анестезіології та постінтесивної терапії Галина Заремба.

Після лікування та реабілітації лікар-офтальмолог Наталія Гудима провела дівчинці процедуру лазерної корекції ретинопатії. Усе пройшло успішно.

Минулого тижня маленьку пацієнтку з вагою 3700 г вже виписали додому. Тепер вона приходитиме до лікарів лише на контрольні огляди.