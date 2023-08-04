Зараз стан хлопчика стабільний

До львівської лікарні св. Миколая лікарі з Вінниці привезли дев’ятимісячного хлопчика, який перекинув на себе гарячий чайник і обпік 25 % поверхні тіла. Впродовж трьох днів лікарі робили усе можливе, аби стабілізувати стан малюка. Пряма загроза для життя минула, але надати всю необхідну медичну допомогу дітям з такими складними опіками в Україні не можуть: немає необхідних умов та обладнання. Тож лікування хлопчика з Вінниці продовжується вже у Швейцарії, повідомили в лікарні.

Маленький Денис був на кухні. Батьки на мить випустили малюка з поля зору, і він перекинув на себе чайник з окропом. «Швидка» забрала дитину до районної лікарні, звідки її скерували до Вінниці. Стан малюка був вкрай важкий. Опіки 25% поверхні тіла, 10% з них – глибокі. Відтак хлопчика скерували на лікування до Львова. За словами мами, лікарі не були впевнені, що дитина доїде.

«Упродовж трьох днів лікарі намагаються стабілізувати стан малюка, опікові хірурги проводять хірургічну обробку ран. Коли пряма загроза життю минає і хлопчикові стає ліпше, його переводять в опіковий блок хірургічного відділення, де продовжують лікувати всіма наявними засобами. Однак надати всю необхідну медичну допомогу діткам із такими складними опіками в Україні не можуть. Немає необхідних умов та обладнання. Тому лікування маленького українця з Вінниці продовжується вже у Швейцарії», – кажуть у лікарні.

Після лікування за кордоном і повернення в Україну хлопчик потребуватиме реабілітації, яка триватиме все його дитинство. Рубці, які утворяться на місці опіків, потрібно буде весь час лікувати.

Лікарі кажуть, що щороку 12 тисяч дітей в Україні отримують опіки. Більшість за подібних з Денисом обставин: чайник, чашка з гарячим напоєм, гаряча вода з крану. Нині до цих побутових травм додалися мінно-вибухові. Лише у лікарні св. Миколая від початку повномасштабного вторгнення пролікували 350 маленьких пацієнтів з мінно-вибуховими травмами.

Аби дітей з опіками могли лікувати в Україні, у Львові на базі національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові розбудовують систему дитячої реабілітації Unbroken Kids. Її частина – дитяче опікове відділення. Одними з перших облаштування такого відділення підтримали мобільний оператор «Київстар» та благодійна плаформа dobro.ua. Вони об’єднали зусилля та у межах благодійної програми «Дитяча надія» відкрили збір на сучасний лазер для шліфування рубців.

Долучитися до цієї благодійної ініціативи може кожен охочий за посиланням. Абоненти «Київстару» мають можливість налаштувати регулярні перекази або ж зробити разову пожертву за допомогою SMS на номер 450025.