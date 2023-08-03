Отоларингологи під час процедкури з розширення слухової труби

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» батьки привезли 6-річного сина з Хмельницького, який давно мав проблеми з вухом, навіть переніс операцію. Тепер хлопчик скаржився на зниження слуху.

Під час огляду керівника клініки голови та шиї лікарні Федора Юрочка більше насторожив стан барабанної перетинки. Аби зупинити хворобливий процес у вусі, хлопчику провели сучасну процедуру – балонодилятацію слухової труби, яку в Україні дітям ще не проводили і яка суттєво поліпшить стан хлопчика.

«Цю процедуру виконують під контролем ендоскопа. У слухову трубу зі сторони носоглотки вводять спеціальний балон високого тиску. Його роздувають до 10 атмосфер. Балон розширює слухову трубу і відновлює її функцію. Процедура сучасна, її вперше у світі виконали в 2009 році. Матеріали на проведення однієї процедури дуже дорогі, тому вона не є поширена», – кажуть у лікарні.

Процедуру зробили сучасною німецькою технікою, яку Федору Юрочку подарували для виконання процедури цій дитині.

«Мене, як лікаря, при огляді дитини більше лякало не зниження слуху, а зміни барабанної перетинки. Зниження слуху – це вже супутній процес. Ми за допомогою цієї методики розширили слухову трубу, середнє вухо у дитини почало нормально вентилюватися. А це є хорошою передумовою того, що процес стабілізується і не буде більше прогресувати», – уточнив ZAXID.NET Федір Юрочко.

Отоларингологи кажуть: стан барабанної перетинки після цієї процедури суттєво поліпшиться, слух також. І радіють, що мали змогу допомогти дитині найсучаснішим методом, який застосовують у провідних клініках Європи і світу.