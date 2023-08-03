Після операції хлопець почувається добре і його вже виписали з лікарні

13-річному хлопцю зі Львова команда хірургів і кардіохірургів львівської дитячої лікарні св. Миколая малотравматичним способом вирівняла деформовану груднину, яка стискала серце, ліву легеню, заважала дихати і викликала психологічний дискомфорт. Через невеликий доступ хірурги встановили корегуючу пластину, яка допоможе виправити цей дефект.

Остап (так звати хлопця) народився із вадою серця – транспозицією магістральних судин, коли легенева артерія та аорта помінялися місцями. Це загрожувало життю дитини, і на шостий день після народження його прооперували. Ваду серця вдалося скорегувати, та після хірургічного втручання груднина хлопчика змістилася, повідомили в лікарні.

Команда лікарів, які допомогли хлопцеві позбутися деформованої грудини (зліва направо) Андрій Дворакевич, Анна Салига, кардіохірурги Олександр Ячнік і Андрій Пилипець

В Остапа, якому зараз 13 років, розвинулася лійкоподібна деформація – виражене заглиблення у центральній та нижній частині грудної клітки. Після проведення класичних відкритих операцій із розрізом грудної клітки, кажуть лікарі, такі зміни трапляються доволі часто. Спершу ця деформація була малопомітною і не впливала на якість життя хлопчика. Та згодом зміщення посилилось та почало стискати внутрішні органи, зокрема, легені та серце. Остапу стало важко дихати. Він страждав і від психологічного дискомфорту – деформація стала помітною візуально.

Єдиний спосіб виправити деформацію – це встановити в грудну клітку корегуючу пластину. Хірурги і кардіохірурги дитячої лікарні вирішили зробити це найменш травматичним способом, за методикою Nuss, з невеликим доступом. Зазвичай в Україні, аби встановити пластину при западині після кардіохірургічних операцій, роблять розріз груднини – стернотомію. Та це травматично для пацієнта та має тривалий післяопераційний період.

«Львівські ж спеціалісти лише через 5-сантиметровий розріз відділили серце від груднини, виконали так званий кардіоліз. А тоді торакоскопічно через 5-міліметрові проколи ввели пластину та прикріпили її до ребер. Це дозволило укріпити груднину. Через кілька років, щойно грудна клітка Остапа набуде правильної форми та зміцніє, лікарі виймуть пластину», – кажуть у лікарні.

Через вісім днів після операції Остап повернуся додому. Він добре почувається, зникла задишка та неприємні відчуття у груднині, і візуально з грудною кліткою підлітка все гаразд.