Спеціалісти з Чехії будуть у Львові тиждень і планують прооперувтаи ще 10 пацієнтів.

У Львові тиждень у національному реабілітаційному центрі «Незламні» поруч з українськими хірургами працюватимуть спеціалісти з реконструктивної та пластичної хірургії Чехії. Вони оперуватимуть пацієнтів, які постраждали внаслідок війни. За чотири дні їхнього візиту уже проконсультовано 30 пацієнтів і п’ять прооперовано, повідомили у Центрі.

Це перший візит чеських лікарів в Україну в межах програми Medevac, спеціальної урядової гуманітарної місії Міністерства внутрішніх справ Чехії. До Львова за цією програмою прибули спеціалісти з університетської лікарні Брно: троє хірургів і анестезіолог.

Протягом перших чотирьох днів візиту чеські лікарі проконсультували понад 30 пацієнтів та разом з українськими колегами провели п’ять оперативних втручань. Іноземні фахівці долучаються лише до лікування складних випадків воєнної травми та її наслідків: важкі опіки, рубцеві зміни, кісткові та тканинні дефекти.

«Серед втручань, які ми виконуємо, об’ємні мікрохірургічні операції рук. Це складні операції, які вимагають специфічних навичок. Не йдеться про невідкладну допомогу. Це швидше вторинна хірургічна допомога при множинних мінно-вибухових пораненнях рук та ніг», – повідомив реконструктивний хірург з Чехії Якуб Голубек.

Місія чеських спеціалістів загалом триватиме тиждень. Вони планують прооперувати ще 10 пацієнтів Центру. У межах місії чеські та українські лікарі обмінюються досвідом у проведенні складних реконструктивних та пластичних операцій і працюють над впровадженням нових методик лікування пацієнтів, які зазнали мінно-вибухових травм.