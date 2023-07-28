У жовтні французькі спеціалісти знову приїдуть у Superhumans, щоб прооперувати українців

Восени провідні французькі спеціалісти разом з українськими фахівцями у Superhumans Center безкоштовно прооперують та забезпечать повне лікування для 15 захисників й мирних жителів, які через війну мають травматичні ушкодження та дефекти обличчя, повідомив 28 липня голова ЛОВА Максим Козицький.

У Львові тиждень перебували 20 французьких провідних спеціалістів з реконструктивної хірургії, які оглянули та проконсультували понад 50 людей. Вони також провели навчання для львівських медиків з питань загальної та щелепно-лицевої хірургії, хірургічної стоматології, отоларингології, офтальмології, нейрохірургії та інших напрямів.

У жовтні французькі спеціалісти знову приїдуть у Superhumans, щоб прооперувати українців.

«Лише за три місяці роботи ультрасучасної клініки Superhumans Center на Львівщині провели протезування і відновили втрачені можливості для понад 40 наших людей.Тепер у Superhumans розвивають новий напрям – реконструктивну хірургію для відновлення ідентичності наших суперлюдей. Усю допомогу у клініці тим, хто постраждав через війну, надають безплатно», – повідомив Максим Козицький.

Людей, які потребують протезування або реконструктивної хірургії просять зголоситися і заповнити анкету.

Нагадаємо, Superhumans – це український проект, мета якого – залучити в країну ультрасучасні світові технології та інноваційні рішення, які дадуть змогу постраждалим від війни українцям, не виїжджаючи за кордон, отримати найкращі послуги з реабілітації та протезування. Розташований центр у Винниках.