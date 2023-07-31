33-річний Олександр вже добре ходить на протезі

33-річний Олександр Журавель з Полтави став другим в Україні пацієнтом, якому протез вживили прямо в кістку. У січні під Соледаром він отримав важке поранення, втратив ногу. Боєць 11 днів перебував у комі і 2,5 місяці – у реанімації. Нині вже ходить на сучасному остеоінтегруючому протезі, який отримав у національному реабілітаційному центрі «Незламні», і думає про те, чим він може допомогти побратимам.

До війни Олександр працював ветеринаром на фермі. Як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, він відразу вступив до місцевої тероборони, а перед відправленням під Соледар перекваліфікувався у парамедика, повідомили у Центрі.

Важке поранення чоловік отримав у січні під Соледаром під час евакуації пораненого. Цього дня ворог здійняв у небо багато дронів, один з яких і вистежив українських захисників. Почався мінометний обстріл. Один зі снарядів упав поруч з Олександром. Коли він розплющив очі, то побачив, що залишки правої ноги трималися лише на кількох м’язах. У Дніпрі понівечену кінцівку захиснику ампутували, він 11 днів був у комі. Важкопораненого бійця перевезли до столиці, де він 2,5 місяця провів у реанімації. Згодом лікування у Чернівцях, а на протезування та реабілітацію Олександра відправили до Львова у центр «Незламні».

Коли Олександр перебував у центрі, до Львова приїхав австралійський лікар Муньєд Аль Мудеріс, гуру остеоінтеграційного методу протезування, коли імплант, до якого кріпиться протез, вживляють прямо в кістку. Він провів близько 1500 подібних операцій. Така штучна кінцівка має низку переваг. Вона більш чутлива і функціональна у порівнянні з традиційними методами протезування.

Через півроку після втрати ноги боєць почав ходити. Каже, що навіть не сподівався, що вдасться так швидко встати. Тішиться успіхами захисника і ортопед-травматолог Центру Володимир Романишин.

«Він ходить дуже добре, відчуває можливість того, що з плитки може переступити на ковролін, відчуває навіть дотикову поверхню під час ходьби. Це класно», – каже лікар.

Щоб добре ходити, боєць щодня займається з фізичним терапевтом

Нині, аби навчитися добре ходити на протезі, Олександр щодня активно тренується з фізичним терапевтом. Після відновлення хоче ще бути корисним фронту: «Там братики, їм важко, хочеться допомогти», – каже Олександр.

Нагадаємо, першим пацієнтом з остеінтегруючими протезами став 57-річний капітан ЗСУ з Дніпра Ігор Крупнов. Він ветеран-афганець, у 2022 році добровільно пішов боронити Україну. Кінцівки втратив восени в результаті підриву авто на мінах.