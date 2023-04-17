Трьом українцям вживили протези в кістку

56-річному ветерану російсько-української війни Ігорю Крупнову вживили протез у кістку. Операцію днями провели у реабілітаційному центрі «Незламні». У Першому медичному об'єднанні Львова у понеділок, 17 квітня, розповіли, що чоловік втратив дві ноги, коли їхав в автомобілі з побратимами й натрапив на міну.

Захисник прийшов до тями через кілька днів після поранення й дізнався про методику протезування, яку ще не застосовували в Україні. «Це називається остеоінтеграційним протезуванням і має дві переваги: чутливість і функціональність. Коли Ігор дізнався про нову технологію протезування, захотів бути першим в Україні пацієнтом, кому частину протеза імплантують прямо в кістку. Йому важливо могти бігати на великі дистанції. У 2016 чоловік подолав марафон. До важкого поранення мріяв на своє 60-річчя пробігти півмарафон. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію у 10 км», – повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Після протезування Ігор Крупнов почувається добре. Українським лікарям допомагає опанувати остеоінтеграційний метод австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль. Він провів приблизно 1500 подібних операцій.

Під час візиту австралійського лікаря остеоінтегрувальні операції зробили трьом українцям. «Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт може відчувати землю і може розрізняти поверхні: наприклад, якщо ходить по траві, то відчуває її м'якість», – сказав Аль Мудеріс.

Пацієнт зможе робити перші кроки на імплантованих протезах на другий день після операції. Щоб повноцінно змогти ходити потрібно ще шість тижнів.

Нагадаємо, що поблизу Львова, у Винниках, відкрили спеціалізовану клініку протезування та реконструкції Superhumans Cente. Для пацієнтів вже працюють лабораторія протезування, відділ реабілітації, басейн, психологічні кабінети.