Ортопед-травматолог з Австралії спільно з львівськими колегами провів декілька операцій

Львівські лікарі освоюють нову для України технологію протезування. Вона дозволяє встановлювати протези людям з «високою» ампутацією ніг. На такі протези зараз великий запит, повідомили у Центрі«Незламні» Першого ТМО Львова.

Ця технологія має назву – остеоінтеграційне протезування, коли в кістку вживлюють штучну кінцівку. Вже наступного дня після операції пацієнт може ходити.

Її до Центру «Незламні» привіз знаний у всьому світі ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс з Австалії. Він поставив півтори тисячі таких протезів у світі і вже у квітні перший такий протез встановить українцеві.

Муньєд Аль Мудеріс (справа на фото) за цією технологією поставив півтори тисячі протезів і у квітні перший такий протез встановить українцеві

У Центрі Муньєд Аль Мудеріс провів три дні. Ортопед-травматолог ознайомив українських фахівців з «секретами» остеоінтеграційного протезування. Оглянув близько сотні пацієнтів та спільно з травматологами виконав кілька операцій.

«Муньєд Аль Мудеріс – зірка світової медицини, людина року в Австралії. Сам чоловік родом з Іраку. Виріс у воюючій країні і бачив багато людей, яких травмувала війна. Ще з дитинства мріяв допомагати людям знову бути мобільними. До Австралії свого часу дістався човном , як біженець. Рік провів у слідчому ізоляторі, а після цього почав працювати над новітньою технологією протезування», – повідомили у Центрі.

Муньєд Аль Мудеріс - амбасадор проекту «Незламні».

Технологія остеоінтеграційного протезування - давня мрія українських лікарів, бо вонаа дозволяє встановлювати протези людям з «високою» ампутацією ніг. На жаль, на такі протези зараз великий запит.