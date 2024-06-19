Для виконання культових саундтреків в Україну прибув американський диригент – Роджер Махадін, під керівництвом якого виступить Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова».

У виконанні музикантів прозвучать мелодії з легендарних кінофільмів: від космічної саги – «Зоряних Війн» до композицій з мультфільмів та мюзиклів.

Роджер Махадін отримав визнання в США як інтерпретатор музики до вистав та фільмів, був одним із засновників і головним диригентом New York Symphonic Arts Ensemble, а також директором та диригентом трьох університетських симфонічних оркестрів, NYU Chamber Music Society. В Україну Роджер приїздить вперше, про що ділиться:

«Оркестр “Віртуози Львова” має чудову історію виконання нестандартних репертуарів, вони сміливо поєднують виконання класичної та попмузики, чи кіномузики. Цей вечір ми даруватимемо слухачам музику для насолоди, внутрішнього спокою, мрій, що є дуже важливо в такий неспокійний час», – каже диригент.

Що ж звучатиме?

«Я не розкриватиму поки програми, однак додам, що це будуть теми, які асоціюються з найхаризматичнішими персонажами, супергероями та чарівниками, лиходіями та рятівниками. Композиції, які нагадують про те, що щирі почуття та добро завжди перемагають», – констатує Роджер Махадін.

Більше про концерт можна дізнатися за посиланням. Придбати квитки тут.