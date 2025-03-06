При використанні хлібного настою важливо дотримуватися рекомендованих дозувань

У боротьбі з бур'янами на дачній ділянці кожен садівник шукає ефективні та доступні способи полегшення догляду за рослинами. Одним із таких методів є використання хлібного настою як органічного добрива. Цей простий у приготуванні засіб не тільки знижує кількість бур'янів, а й сприяє здоровому росту та розвитку культурних рослин. Які культури потребують такого підживлення, пише UA.Press.

Як приготувати хлібний настій

Для створення хлібного настою підходять будь-які залишки хліба: шматочки батона, сухарі або навіть частини дріжджової випічки. Процес приготування складається з кількох етапів:

Замочування: покладіть хлібні залишки в ємність і залийте водою так, щоб рідина покривала хліб на 2-3 см. Настоювання: залиште суміш у теплому місці на тиждень. Періодично перемішуйте її для рівномірного розподілу мікроорганізмів. Фільтрація: після закінчення цього часу процідіть настій, видаляючи тверді частки. Зберігання: готовий розчин можна зберігати в прохолодному місці до 2 тижнів.

Рекомендації щодо використання хлібного настою

огірки: для підживлення огірків розведіть настій водою в пропорції 1:1. Додайте 10 мл йоду на 10 л розчину. Проводьте підживлення кореневим способом або обприскуванням кожні 7-10 днів, починаючи з періоду цвітіння;

томати: для томатів використовуйте чистий хлібний розчин з додаванням деревної золи (200 г на 10 л настою). Підгодовуйте рослини 2-3 рази за сезон, починаючи з періоду плодоношення;

полуниця: до хлібного настою додайте подрібнену кропиву та теплу воду. Підгодовуйте полуницю тричі за сезон під корінь, що сприятиме збільшенню врожайності та покращенню смакових якостей ягід;

смородина: для підживлення смородини приготуйте тритижневий настій з хліба, зелені кульбаб та картопляних очищень. Це забезпечить рослини необхідними поживними речовинами під час формування зав'язей та плодоношення.

При використанні хлібного настою важливо дотримуватися рекомендованих дозувань та частоти підживлень, щоб уникнути перенасичення ґрунту поживними речовинами, що може призвести до негативних наслідків для рослин. Перед застосуванням рекомендується провести тест на невеликій ділянці, щоб оцінити реакцію конкретної культури.