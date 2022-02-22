Холдинг Ахметова виплатить мільярд гривень податків наперед
Ахметов пояснив таке рішення тим, що Україні потрібна стабільність державних фінансів
Бізнесмен Рінат Ахметов повідомив, що його холдинг СКМ заплатить наперед податки на суму 1 млрд грн і закликав бізнес, владу і громадян до єдності перед російською загрозою. Про це йдеться в його коментарі, який увечері вівторка, 22 лютого, процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».
«Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн», – сказав олігарх.
Він наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання. «Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – констатував Ахметов.
Також у прес-службі СКМ повідомили, що 23 лютого Ахметов прилетить в Україну. Як відомо, після Дня єднання (16 лютого) Ахметов, який перебував у Маріуполі, вилетів до Європи.
Зазначимо, що на 23 лютого заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського з провідними бізнесменами.