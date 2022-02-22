Бізнесмен Рінат Ахметов повідомив, що його холдинг СКМ заплатить наперед податки на суму 1 млрд грн і закликав бізнес, владу і громадян до єдності перед російською загрозою. Про це йдеться в його коментарі, який увечері вівторка, 22 лютого, процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

«Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн», – сказав олігарх.

Він наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання. «Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни», – констатував Ахметов.

Також у прес-службі СКМ повідомили, що 23 лютого Ахметов прилетить в Україну. Як відомо, після Дня єднання (16 лютого) Ахметов, який перебував у Маріуполі, вилетів до Європи.

Зазначимо, що на 23 лютого заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського з провідними бізнесменами.