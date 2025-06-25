Адаптивна тарілка для люей з обмеженою рухливістю

Холдинг емоцій !FEST почав виготовляти адаптивний посуд для людей з обмеженою рухливістю – ветеранів, людей з ампутаціями, ДЦП, які перенесли інсульт чи мають хворобу Паркінсона. Разом із фахівцями з реабілітації та протезування Superhumans вони розробили інклюзивний посуд: тарілки, прибори, дошки тощо.

Люди з обмеженою рухливістю часто змушені адаптуватися до звичайного посуду, який створений без урахування їхніх потреб, а спеціальні тарілки та ергономічні прибори є тими предметами, з якими можливе повернення самостійності. У світі для людей з обмеженою рухливістю є адаптивний посуд, зокрема, популярними є тарілки, якими зручно користуватись однією рукою (one-handed plate), повідомили у холдингу.

У такої тарілки є кілька особливостей: у них вищі бортики, завдяки яким їжу простіше розділяти чи набирати прибором. На тарілці є штифти: між ними можна фіксувати продукти, щоб вони не ковзали, а також в них зручно намазувати хліб однією рукою. Основа тарілки може має силіконові накладки, завдяки яким посуд не ковзає по столу.

Утім, купити такі тарілки в Україні поки що непросто. Тож вирішили розробляти та випікати такий посуд у майстерні кераміки холдигну.

«Щоб тарілки були справді зручними, ми апробували їх у співпраці з фахівцями центру Superhumans – разом проходили всі етапи розробки, моделювання і тестування посуду», – сказано у повідомленні.

Адаптивні прибори більш поширені, ніж тарілки, і їх можна придбати в інтернеті. Та ерготерапевти кажуть, що виделки, ложки та столові ножі мають бути легкими, з широкою і пласкою ручкою. Таку ручку простіше захопити протезом.

Адаптивні прибори

Уже у липні з’являться і спеціальні дошки для прийому їжі в «Ребернях». Над дошками працювали ерготерапевти із Superhumans, дизайнер і кухарі ресторану.

«На дощці є спеціальні металеві цвяшки для фіксації продуктів (м’яса, хліба, овочів), щоб їх було зручніше розділяти на шматки, високий бортик, який утримує їжу, силіконові ніжки, завдяки яким дошка не ковзає і заглиблення під соус, щоб усе залишалося на місці», – кажуть у холдингу.

Зараз команда працює над різними модифікаціями дошки: для однієї людини з бортиком та для компанії без бортика, але зі зручними заглибленнями тощо.