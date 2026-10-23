Прем’єра 15-го сезону відбулася 16 жовтня

23 жовтня на телеканалі СТБ вийшов другий випуск 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой сезону, український баскетболіст В’ячеслав Кравцов, продовжив знайомитися з учасницями, які намагаються привернути його увагу та отримати шанс на розвиток стосунків. На глядачів чекали продовження першої вечірки, незвичайні випробування та перша церемонія троянд. Хто продовжить боротьбу за серце холостяка, читайте у матеріалі ZAXID.NET.

Чим запам’ятався перший випуск «Холостяка»

Прем’єра 15-го сезону відбулася 16 жовтня. Перша вечірка одразу привернула увагу незвичайними подарунками, відвертими розмовами та несподіваними знайомствами.

Христина Горняк, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, здивувала В’ячеслава Кравцова нотаріальним договором. Катерина Дойчева прийшла на знайомство з куркою на ім’я Лариса, а Марина Колісник подарувала баскетболісту картину, створену за допомогою власного тіла.

Не менш цікавою стала зустріч Кравцова з Любов’ю Конате, з якою він був знайомий раніше. Така обставина додала їхньому спілкуванню особливого контексту: на відміну від інших учасниць, їм не довелося починати знайомство цілком з нуля.

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У першому випуску також показали, що деякі дівчата вирішили не чекати загальної вечірки, а познайомитися з холостяком заздалегідь.

Лія Енджел (Янголенко) отримала троянду після особистої зустрічі з В’ячеславом, а Тетяна Бевза – після побачення з поїздкою на мотоциклах ендуро. Єлизавета Проценко здобула троянду з імунітетом на два тижні, що дало їй особливу перевагу на початку проєкту.

Що відбувається у другому випуску «Холостяка»-15

Другий епізод продовжив знайомства, розпочаті під час прем’єри 16 жовтня. Учасниці намагалися показати себе з різних боків, розповісти про власні інтереси та знайти спільну мову з В’ячеславом. Водночас кожна нова зустріч могла вплинути на його враження про дівчат і подальший вибір.

Однією з подій випуску стала гра «Вежа сюрпризів і бонусів», яку запропонував ведучий Григорій Решетник. Учасниці мали по черзі діставати келихи з піраміди, щоб дізнатися цікаві факти про головного героя та отримати можливість побувати з ним на індивідуальному побаченні. Однак необережний рух міг зруйнувати конструкцію та позбавити дівчат винагороди.

Першу троянду враження В’ячеслав Кравцов подарував Єлізаветі, яка вирішила підкорити холостяка музикою. Дівчина зіграла для нього на фортепіано, і цей виступ справив на баскетболіста особливе враження. Троянда стала для неї знаком симпатії та дала перевагу на початку романтичного реаліті.

У другому випуску «Холостяка-15 »за серце В’ячеслава Кравцова продовжують боротися 15 учасниць: