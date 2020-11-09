Хто не скаче, той програв!
Синютка vs Садовий: допоможи своєму кандидатуНазарій Тузяк, сьогодні 0
Менше двох тижнів залишається до другого туру виборів мера Львова. Чекання нестерпне, багатьом хочеться, щоб це закінчилося якомога швидше – і бажано перемогою обраного кандидата! Ми вирішили скрасити очікування невеличкою грою, у якій нарешті кожен зможе вплинути на фінальний результат.
Правила гри прості. Вам треба перегнати конкурента і утриматись на біговій доріжці якомога довше. Вибори складні, тож доведеться долати перешкоди. Клікайте по ігровому полю (можна використовувати також пробіл чи стрілку вгору) – і перестрибуйте. Перешкоди будуть різної вистоти, тому важливо вдало обрати момент для стрибка.
Суперник біжить сам, але це не триватиме вічно – час залежить від усередненого результату гравців, які за нього зіграли.
Ваш результат буде врахований на користь вашого кандидата, тож наступним гравцям доведеться змагатися вже з його удосконаленою версією. Якщо ви гарно пробігли, опонентам вашого кандидата буде важче перемогти.