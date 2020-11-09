«Нехай мене прямо в очі питає, а не оббріхує за спиною».

Менше двох тижнів залишається до другого туру виборів мера Львова. Чекання нестерпне, багатьом хочеться, щоб це закінчилося якомога швидше – і бажано перемогою обраного кандидата! Ми вирішили скрасити очікування невеличкою грою, у якій нарешті кожен зможе вплинути на фінальний результат.

Правила гри прості. Вам треба перегнати конкурента і утриматись на біговій доріжці якомога довше. Вибори складні, тож доведеться долати перешкоди. Клікайте по ігровому полю (можна використовувати також пробіл чи стрілку вгору) – і перестрибуйте. Перешкоди будуть різної вистоти, тому важливо вдало обрати момент для стрибка.

Суперник біжить сам, але це не триватиме вічно – час залежить від усередненого результату гравців, які за нього зіграли.

Андрій Садовий Олег Синютка ОБЕРІТЬ КАНДИДАТА Вам потрібно пробігти далі, ніж ваш суперник. Побачите перешкоду – клікніть на ігрове поле і ваш кандидат її перестрибне (або натисність space (пробіл) чи стрілку вгору). За суперника грають його прихильники, які у цій грі обирали його. Суперник біжить стільки, скільки змогли в середньому протриматись його прихильники. Вперед, переженіть його! 0000 0000 Тут біжить ваш опонент

Ваш результат буде врахований на користь вашого кандидата, тож наступним гравцям доведеться змагатися вже з його удосконаленою версією. Якщо ви гарно пробігли, опонентам вашого кандидата буде важче перемогти.