Гостра фаза виборчої кампанії між двома претендентами на посаду мера Львова триватиме ще мінімум два тижні. Судячи з усього, нас чекає ще багато несподіваного. Сьогодні говоримо з лідером цієї гонки за результатами першого туру – чинним мером Львова Андрієм Садовим.

Давайте зразу поговоримо про ситуацію, яка виникла з теледебатами перед другим туром, у яких би мали брати участь ви і Синютка. Я так розумію, поки що не погоджено нічого?

Я отримав запрошення від Суспільного телебачення – вони пропонують 18 числа провести дебати. Ми дали згоду. Чесно кажучи, це є правильно, тому що я пригадую дебати 2015 року – ми тоді з Кошулинським дебатували чітко, прозоро, відкрито. Які можуть бути ще умови?

До речі, в 2015 році виникали (бо завжди є нюанси) якісь суперечки з приводу формату?

Жодних. Є Суспільне телебачення, яке фінансується і вами, і мною, всіма громадянами України. Це є телебачення, яке всім належить – тому це нейтральна площадка. Ми тоді нічого ні з ким не погоджували: нас запросили, і ми прийшли. Так само і зараз: є запрошення – я прийду, крапка.

А як ви оцінюєте позицію Синютки, який стверджує, що ці дебати не відповідають виборчому законодавству? Чомусь.

А як ви оцінюєте ту кількість бруду, яка на мене вилити впродовж останніх трьох-чотирьох місяців?

Ні-ні, давайте про дебати.

Слухайте, це якесь бажання втекти. А чого боятися? Я йду, Олег має прийти, нормально подебатуємо. Має до мене питання – нехай задає. А то члени його команди возять моє чучело по місту і розказують «Садовий вмер». Львів’ян, які за мене голосували, називають львівцями. Це ж ображає, в тому числі, і тих львів’ян, які за нього голосували в першому турі. Тому є запитання – будь ласка, нехай не боїться, нехай приходить.

Сьогодні був брифінг Олега Синютки, де він намагався пояснити суть претензій, в чому ж порушення виборчого законодавства. Він вважає, що теледебати – це одна з форм агітації, а тому це має бути платно: має бути названа ціна для кандидатів – і вона має бути однакова. Ви готові платити за участь у дебатах?

Я готовий виконати ті умови, які буде ставити Суспільне телебачення, яке запросило мене 18 числа на дебати – і я прийду, крапка.

Суспільне телебачення стверджує, що це безкоштовно. Вони не розглядають це як виборчу агітацію – вони розглядають це як свою суспільну місію.

Правильно, тому що вони фінансуються за наші з вами податки, тому це є правильно. А це все крутити, перекручувати… Це якесь бажання втікати від відповідальності. Некрасиво.

Дивіться, Олег Синютка так само стверджує, що в першому турі він викликав вас на дебати – ви не прийшли. Я знаю, це був Перший західний канал: там було четверо кандидатів запрошених, прийшов тільки Синютка. Ви чого не прийшли?

Слухайте, наскільки я знаю, запрошували всіх кандидатів. Ніхто не прийшов – і це зрозуміло. Тому що цей телеканал фінансується за розпорядженнями голови обласної ради, який є кандидатом від ЄС. Ведучий тих дебатів – також хлопчина, який кандидував від партії ЄС. І Олег [Синютка] від ЄС. Це вони собі «втройом» зібралися, розумієте, і запросили інших кандидатів. Всі їм сказали «бай-бай», тому що це некоректно і нечесно.

Є сьогодні другий тур – нормально, красиво треба прийти, не боятися. Ми ж з Кошулинським дебатували в 2015 році інтелігентно, спокійно, красиво, не було жодних питань.

Достатньо жорсткі тоді були дебати…

Не було тоді якихось дискусій «треба – не треба». Є запрошення – прийди, скажи, що ти маєш на увазі, задай запитання – і все окей.

Але формально ніби не передбачено законом, що мають обов’язково бути дебати.

Дивіться, минулого разу жодне місто в Україні дебатів не проводило. Не знаю, з яких причин. Львів показує стандарт здорового глузду.

Це добра традиція, якби так було.

Думаю, що так.

Ще одна з пропозицій Олега Синютки – долучити різні телекомпанії до організації цього процесу. Він каже, що нехай Микола Княжицький, відомий медіаменеджер – він готовий допомогти організувати ці дебати. І пропонує вам своїх представників прислати…

Слухайте, є Суспільне телебачення, є президент [Зураб] Аласанія, є тут стаф, який працює. Нащо я буду свій час тратити на ці процеси, коли мене все влаштовує? Я не маю жодних зауважень. Який вони формат визначать, на це я погоджуся.

Зрозуміло. Повертаючись до того, що дебати, на думку Синютки, мали би бути платними – ви в ході цієї кампанії за інтерв’ю у ЗМІ платили гроші?

Ми проплачували з виборчого фонду певні кошти. Наприклад, є «Львівська хвиля» – коли вони мене включають під час виборів, то там іде оплата офіційно з виборчого фонду.

Багато медіа не беруть коштів. Коли я включаюся на якісь загальнонаціональні канали, я в житті нікому ніякої копійки не платив. Коли йдуть рекламні ролики, то за них платиться з виборчого фонду.

Рекламні ролики я розумію, тому й уточнив, що йдеться про інтерв’ю для ЗМІ.

Добре, давайте до підсумків першого туру. Ми от робили таку карту по дільницях, і там так цікаво виглядає, що ви фактично в Личаківському районі трошки поступилися Синютці, але найбільше – у Винниках: Винники і прилеглі села. Чому так?

Там якась аномальна зона у Винниках. На мою думку, там дуже сильно розвинуте образотворче мистецтво. Тому що, як правило, міські вибори дають однаковий результат по всьому місту. А там, де йдуть спроби щось махлювати… Щоб ви розуміли, десь до 2000 людей буквально за день до виборів переписалися до Львова. І більшість із них, так виглядає, – у Личаківському районі – те, що мені говорять працівники поліції.

І люди, коли приходили на дільниці, дивляться – а «в мене в квартирі прописаний якийсь Іван невідомо звідки». Вони били в набат, але закон таку «лазєйку» допустив. Тому треба зараз усіх тих іванів, які приїхали з Дніпра чи з інших міст, вичислити, щоб люди знали, що це є елемент фальсифікації.

Добре, а чому члени вашого штабу (не ви, очевидно, сам) не реагували якось на це? У Зимній Воді вкрали кілька голосів, то було шуму багато.

Це інше питання – це сам підрахунок голосів. По таких фактах заяви написані в правоохоронні органи, відкрите кримінальне провадження – і я думаю, що буде певний результат. Але ставити собі як топ-задачу? Слухайте, треба вигравати впевнено в другому турі, а перший – це вже історія. Ми перемогли в першому турі? Окей, ідемо вперед.

Оця кримінальна справа… Сьогодні стало відомо, що поліція відкрила кримінальну справу – всіх членів міської ТВК викликають на допити в поліцію. Це може бути якось пов’язано з цими «аномальними зонами»?

Я не поінформований. Я би хотів, щоби кожен член виборчої комісії розумів, що за будь-які спроби фальсифікації є покарання, і це покарання передбачає ув’язнення. Тому якщо є розслідування – ну, нехай прийдуть, поговорять. Чого їм боятися? Якщо вони чесно все робили – окей. Якщо були якісь порушення – нехай доводять протилежне. Закон.

Чому, на вашу думку, так довго рахували результати? Фактично тиждень, так?

По меру – важко зрозуміти. По депутатах – я розумію, що деякі партії ще якось думали, що, може, вони пройдуть. Ви ж знаєте, що в нас «Слуга народу» не пройшла в міську раду. Від них було багато зауважень, від ряду інших партій були зауваження. Ну, це є вибори, тут не можна гарантувати наперед, хто переможе.

Я це розумію, але чи не було якихось спроб маніпулювати цими результатами?

Я думаю, що напевно були. Бо якби їх не було, то оголосили би через два-три дні. Напевно, десь пробували з кимось домовитися. Може, не вдалося, тому і справи, можливо, деякі почалися.

Другий тур, теоретично, мав би відбутися 15 листопада. Оскільки так довго рахували, то, я так розумію, іншого виходу не було, як 22 листопада. Це якось вплине на перебіг кампанії? Чи ви якось розраховуєте, політтехнологи розраховують?

Я думаю, на мене більше бруду виллють однозначно, враховуючи динаміку, яка є.

Це складніше в плані епідеміологічної ситуації, тому що йде дуже серйозний ріст по Україні кількості хворих. І тому, наприклад, я займаюся з ранку до вечора питаннями функціонування нашої медичної галузі. Сьогодні проводив велику нараду через Zoom усіх головних лікарів наших поліклінік, лікарень. Спілкуємось, думаємо, де ще можна відкрити додаткові ліжкомісця.

Наприклад, на Топольній ми прийняли урґентне рішення – ми, дякуючи Медичному коледжу, фактично розмістимо додатково 300 ліжок.

У цьому коледжі?

Так, у тих приміщеннях, там вже почалися роботи. Думаю, це відбудеться впродовж наступних двох-трьох тижнів. Я знаю, що область серйозно працює по Винниківському госпіталю, також на Бой-Желенського – там додатково можна буде розмістити ще 250 ліжок. І, чесно кажучи, найбільша загадка – це обласна лікарня, тому що там можна легко відкрити відділення ще на 250–300 ліжок, але там якісь непорозуміння з менеджментом.

Обласна клінічна лікарня?

Власне обласна. Я думаю, що керівництво обласної ради, обласної адміністрації розуміє свою персональну відповідальність за той момент, якщо, боронь Боже, будуть виникати проблеми. Тому що ліжка там є – там має бути просто бажання. Ми у місті максимально відкриваємо кількість ліжок у 8-й лікарні – там плануємо до 300 мати в перспективі. Станом на сьогодні на ранок там уже більше 130 хворих.

На Топольній, щоб ви розуміли – ми ж не планували її робити як лікарню, яка приймає хворих на Covid. Але враховуючи, що хворі приходять і з інсультами, і з інфарктами, потім ще виявляється, що є Covid – ти ж не повезеш в інфекційну лікарню. Тому там сьогодні є 269 хворих. І ще плюс 300 ліжок, які ми там зробимо, – це вже буде найбільша лікарня по кількості ковідних хворих, я думаю, в Україні.

Скажіть, будь ласка, щоби завершити з Covid-ом – рішення уряду… Вони таке щось вирішили у спорткомплексах розгортати ліжка, у виставкових залах. Щось відомо, у Львові щось таке буде?

Така практика є нормальною для тих же Іспанії, Італії, тому що в них дуже небагато ліжкомісць в принципі. Ми ще від Радянського Союзу зберегли медичну систему, яка передбачала великий запас – бо ми готувалися нападати на весь світ. І прикро, що за останні фактично п’ять-шість років область продала вісім лікарень.

Ну так, там скорочується – я розумію, про що ви говорите, ми багато про це писали. Давайте все-таки повернемося ближче до цих виборів. Формально ви отримали право стати депутатом Львівської міськради, бо ви очолювали виборчий список «Самопомочі».

Ні-ні, я вже був депутатом.

Тобто не розглядаєте варіанту стати депутатом у випадку програшу?

Я був депутатом з 1998-го по 2002 рік – хватить. Я є чинний міський голова. Є довіра львів’ян, я працюю.

У ході цієї кампанії так виглядає, що ваш основний конкурент Синютка достатньо агресивно атакує, а ви чомусь відмовчуєтеся. Чому?

Якщо мене обзивають чи возять моє чучело – як я маю на це реагувати?

Не йдеться про такі речі – але що «завищена вартість ремонтів», «дороги не ремонтують», «на Сихові жити погано»…

Знаєте, з мого досвіду, коли закінчуються вибори, такі кандидати приходять і просять пробачення за ту ахінею, яку вони несуть – їм стає соромно. Вони вважають, що це є нормою в цивілізованому світі – так поливати брудом. Але це не є нормою для міста Львова. Тому що ця компанія є найбруднішою, скільки я взагалі пам’ятаю вибори у Львові. Тому що на мене за цей час вилили стільки лайна, що в житті цього не було. І це тотальна брехня.

Тому я, власне, хочу, щоби Олег прийшов на дебати. Якщо має запитання – нехай мені прямо в очі поставить, а не десь там за моєю спиною оббріхує і вішає всяку лапшу людям. Це просто некрасиво.

Можливо, він не розуміє специфіки Львова. Тому що він приїхав до Львова в скільки? В 38 років. Можливо, він не знає. Тому що в нас якісь свої певні правила є. Тобто не можна ображати львів’ян. Можна мати претензії до Садового, а називати львів’ян львівцями – вибачте мене, це некрасиво, це неетично.

Окей, розрив між вами зараз за результатами першого туру – трошки більше 20 тисяч голосів, це достатньо невеликий розрив. Як плануєте нарощувати?

Активною роботою, спілкуванням з мешканцями – класичні методи, нічого тут іншого не придумаєш.

Дуже короткий час, такою звичайною роботою навряд чи це ви так збільшите. Тут кажуть: «Садовий має зробити якийсь подвиг, щось зробити». У вас є якісь ідеї, що ви маєте зробити?

Наші ідеї – це важка праця кожного дня, щоб місто нормально функціонувало, львів’яни мали якомога меншу кількість проблем. Робити якісь чудасії – не думаю, що це сьогодні людям потрібно.

Мені важливо, щоб люди зрозуміли, хто є хто. Насправді було достатньо часу розказати про програму, про бачення, обмінятися компліментами. Сьогодні є час львів’янам подумати, зважити всі «за» і «проти». Я пропоную добрі зміни.

Одним із ключових моментів є явка виборців. У нас зараз сукупно в ОТГ десь 580 тисяч виборців – заледве 230 тисяч прийшло. Як підняти цю явку? В цьому зацікавлені обидва кандидати.

Я звертаюся до львів’ян, ви також звертаєтеся. Тому що явка, яка була цього разу, – найменша взагалі за часи проведення демократичних виборів у місті Львові. Тому я пояснюю людям, що заразитися в супермаркеті можна в сто разів скоріше, ніж на виборчій дільниці. Зараз це все буде достатньо швидко, тому що один бюлетень – прийшов, поставив галочку.

Але прийшовши, ти береш участь і визначаєш розвиток міста на наступні п’ять років. Якщо ти є байдужий і сидиш збоку – тоді ти неправильно робиш, тому що все-таки в такий час у нашій країні треба брати на себе відповідальність. І я закликаю всіх львівян не бути байдужими, прийти, проголосувати і дати шанс Львову на добрі позитивні зміни.

Але судячи з цих результатів першого туру, так виглядає, що більшість львів’ян байдужі до долі міста.

Ні, ви знаєте, дуже багатьох людей збентежила ситуація на самих дільницях, тому що були великі черги.

Це правда.

Тому що виборчі комісії працювали по регламенту, який їм вислали з ЦВК. А можна було поставити на дві-три кабінки більше – вони цього не зробили. І багато людей прийшли, постояли, розвернулися і сказали «то нема що робити». Частина також думали: «Так Садовий і так все нормально перемагає, нащо мені йти?» Сьогодні я звертаюся до всіх львів’ян: будь ласка, прийдіть 22 числа на вибори і проголосуйте – це ж наше з вами місто!

Зрозуміло, дякую. Час наш вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був чинний мер Львова і претендент на цю посаду Андрій Садовий. Я, користуючись нагодою, хочу так само запросити іншого кандидата Олега Синютку все-таки прийти, бо він уже кілька разів відмовляв нам у цій насолоді поговорити з ним. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.