Напружена виборча кампанія у Львові добігає кінця – уже цієї неділі львів’яни обиратимуть мера на наступні п’ять років. За минулі два місяці ми представили вам фактично всіх більш-менш рейтингових кандидатів на посаду мера. З тих, кого ми запрошували у цю студію, відмовилися лише Ігор Зінкевич та Олег Синютка. Сьогодні говоримо з Андрієм Садовим. Вітаю.

Дай Боже здоров’я.

Отже, до виборів лишилося фактично два дні. Все, що ви хотіли сказати, чим хотіли львів’ян переконати голосувати за вас – я думаю, що ви вже це все зробили. Що в день тиші будете робити?

Перш за все, важливо, щоби наші голоси не покрали. Тому робота спостерігачів, робота дільничних комісій, щоб все функціонувало – це моя відповідальність, тому що я міський голова. Я думаю, може бути багато форс-мажорів.

Тобто не як кандидата, а як міського голови чинного?

Та я і зараз, чесно кажучи, не дуже сильно агітую – просто роблю свою роботу і розказую, що ми плануємо робити. Львів завжди славився своєю демократичністю, ми завжди показували приклад хорошої явки. Мені важливо, щоби львів’яни прийшли на вибори, щоби все було чесно, по закону.

Ці вибори досить напружені, як виглядає. Не очікуєте якихось провокацій, зриву виборів якихось варіантів?

Думаю, що напевно різні сценарії можуть бути. Я би не хотів цього, звичайно – але готуватися треба до всіх можливих варіантів.

Нащо вам взагалі це? От 15 років на посаді – це реально великий термін для людини, хоч для міста, може, це мить. Що ще?

Чесно вам сказати?

Так, чесно.

Я ще минулого року мав зовсім інші настрої. Я думав, що хватить. Але коли почався ковід, я побачив, що, в принципі, декілька людей, які хотіли кандидувати, не пішли, – я побачив, куди ми йдемо... Плюс завод, який треба добудувати. Плюс ті дороги, які ми почали. Я не можу це все кинути напризволяще, тому я сказав: «Добре, окей, ще зробимо раз, поставимо в кінці жирний знак оклику – і все окей».

Ну, життя міста безперервне. Збудуємо цей завод – почнемо інший будувати.

Підростають дуже класні люди.

Так?

Так.

Можете назвати якісь прізвища?

Дуже багато. Якщо ви подивитеся у список кандидатів від «Самопомочі» до міської ради, то кожен другий може бути хорошим міським головою в перспективі.

Все ж ви згадали про те, що раніше мали інші настрої. Рівно два роки тому, в жовтні, ви заявили, що не будете балотуватися на посаду мера. Не шкодуєте про це?

Ні. Я тоді брав участь у перегонах на посаду президента. Я тоді думав масштабами країни – і, звичайно, треба було мати чіткий фокус. Але Україна зробила свій вибір. Я лишився у Львові – тому я відповідальний за місто в сьогоднішньому стані.

Навіщо було казати «ніколи»?

Знаєте, мудра людина, яка аналізує ситуацію і приймає рішення. Львів – це є вільне місто: давайте, нехай львів’яни самі приймуть рішення, хто гідний бути міським головою.

Давайте поговоримо про стосунки з вашими конкурентами. Я так розумію (принаймні соціологія показує), найбільші ваші конкуренти – це Синютка і Кошулинський. Найбільш агресивно атакує Синютка. Ви, напевно, читаєте ці звинувачення? Якось прокоментуйте.

Маю таке правило: не коментую людей, які зі мною працювали і були моїми підлеглими. Це просто неетично. Знаєте, я його колись взяв із Франківська, коли він там програв вибори – він ішов на мера Івано-Франківська.

Так.

Я його тоді взяв до Львова, він працював зі мною багато років. І були добрі речі. Були речі, які я сьогодні зовсім по-іншому бачу. Але це був шлях, пройдений разом. Тому я йду вперед. А те, що Олег хоче робити, – нехай робить.

Але все ж Синютка, принаймні у Львові, заробив репутацію достатньо доброго господарника – такого прораба, №2.

Він умів виконувати ті доручення, які йому давали. Він це вміє робити.

Чи вміє він проявляти ініціативу?

Слухайте, а чого я маю когось рекламувати?

Добре, тоді я конкретніше підійду до цих звинувачень. Вчора було опубліковане звернення цілої групи народних депутатів «ЄС» з вимогою надати копію документів по ремонту вулиці Бандери – от багатостраждальна вулиця Бандери. Ви надали ці документи, надасте?

По-перше, ніхто ніяких документів мені не скерував. По-друге…

Тобто ви хочете сказати, що не надісланий лист?

Я вам більше розкажу. Я знав, що таке буде, тому станом на сьогодні жодної гривні за ремонт Бандери ми не перерахували компанії «Онур» – компанії «Онур», яка виграла тендер через ProZorro. А перед тим, як пройшов тендер, відбувся процес робочої документації, яку робила сертифікована організація, потім експертиза. Тобто це складний процес. Тим більше, компанія відома, останні п’ять років вони дуже багато зробили робіт – в області зокрема. Тому якщо хтось зуміє довести, що їй можна буде заплатити менше – я дуже щасливий. Але наразі є документація, вони зроблять об’єм робіт, ми по актах виконаних робіт їм будемо платити.

Тобто вони будуть робити без грошей, ви хочете сказати?

Дивіться, на сьогоднішній день ми ще ні копійки їм не перерахували – знаючи те, що будуть полоскати мене, розумієте?

За те, що ви заплатите за роботу?

Ні, за те, що це вулиця Бандери – тому що всі завжди казали, що вона не буде поремонтована, що це є проблема. Ми почали цю роботу, тому що такий час прийшов – відбувся тендер. Буде виконаний акт робіт – ми їм заплатимо публічно. Всю документацію, яка є, готові надавати всім. Я зацікавлений в тому, щоби була якомога менша ціна. Нехай потім підрядник доказує, чому така ціна, хоча це через ProZorro було.

Я переконаний, що ця ціна є реалістичною, тому що 80% – це підземні роботи. Це колектор, який треба замінити, а він там є на глибині від 6 до 12 метрів. Це мережі водопостачання, газопостачання, плюс повністю перемощення всієї вулиці, освітлення нове. Це фактично заново вибудовується вулиця.

А підтверджуєте те, що ви казали: що принаймні оту частину, яка зараз закрита, до Нового року зможете відкрити?

На сьогоднішній день є всі підстави, що вона буде зроблена від Чупринки до Антоновича.

Просто були скарги – велися нічні роботи, і мешканці справедливо скаржилися, що вночі не треба працювати.

Так. Були скарги, тому ми зараз працюємо до десятої вечора.

Це ж можна розтягнути час ремонту?

Підрядник оптимістично налаштований.

Окей. От Кошулинський ставить в приклад львів’янам ситуацію у Франківську, в Тернополі і в Хмельницькому – там мери «свободівці». Ви якось можете порівняти Львів із цими містами?

Я дуже люблю і Франківськ, і Тернопіль, і Хмельницький – дуже класні міста. І дуже багато мешканців тих міст приїжджають до Львова на каву на вихідні, тому завжди спілкуємося, фотографуємося. Руслан має великий досвід – тим більше, він буде депутатом міської ради, мені з ним разом працювати. Тому нічого поганого про нього говорити не буду.

Давайте поговоримо про фейки і дезінформацію – як на мене, ці вибори якраз відрізняються такою надмірною кількістю. Жодні вибори не обходяться без цього, звичайно, але дуже багато. Чому? Така гостра боротьба? Що, в чому причина?

По моїх підрахунках, хлопці витратять більше 10 мільйонів доларів – якщо порахувати всі кошти, які вони витратили на студії, на телебачення, на рекламу, на проплату різних сценаріїв. Ну, мають гроші – тратять.

Назву вам одну цифру. За минулий рік Львів отримав від реалізації майна з ПДВ десь орієнтовно 520 мільйонів гривень. Це дорівнює всім містам України разом з Києвом включно. А можна було по закону і 52 мільйони отримати. Львів – це дуже успішне місто, яке має ресурс.

Це ви на що натякаєте? Що хтось інвестує гроші у вибори, щоб...

Я не натякаю. Я говорю те, яка є реальність. От ми по ковіду маємо зараз мінус 400 мільйонів недопоступлення. Ми всі програми, які почали, – всі проводимо. Всі ремонти доріг – всі чітко, жорстко йдуть по плану.

Ваші критики пояснюють це якраз виборчою кампанією. Що є вибори – треба це все зробити, відкрити.

Та які вибори? Слухайте, ми робили до виборів, ми будемо робити після виборів – та це є робота. Що я маю? Наприклад, ми закінчили по плану сьогодні роботи по вул. Курмановича. Ну то ми відкрили цю Курмановича, люди поїхали. Чи запрацювала поліклініка на Рясному (в принципі, вона мала запрацювати ще місяць тому – підрядник затягнув виконання робіт), зараз вже там замощують територію. Відкрили – вона працює. То що, мені під вибори це робити як – сьогодні-завтра?

Чи, наприклад, сьогодні Європейський банк реконструкції і розвитку дав фінальне рішення по групі компаній, яка буде продовжувати будівництво заводу. Це голландська компанія WTT і литовська компанія Axic – то вони будуть другий етап. То що, я впливаю на Європейський банк, на Лондон, що вони сьогодні приймають це рішення? Це життя.

Чекайте, уточніть. Це вже визначений підрядник, який приступає до будівельних робіт?

Ну звичайно. Ми ж зробили підготовчі роботи.

Так, підготовчі ви робили.

Ми поставили станцію для компостування органіки, листя. А вже другий етап – самі конструкції, саме обладнання – це вже буде завозити консорціум двох компаній. Вони, до речі, будували завод у Великій Британії, вони будували заводи в Італії і в Литві, наскільки я пригадую.

І коли вони це починають?

От буквально сьогодні ми отримали це повідомлення від банку, акцепт. Також це повідомлення ми чекали останніх вісім місяців – тому що перевірки, нюанси… Спочатку було п’ять компаній, потім у фінал вийшли дві компанії. Є ж процес оскарження. Тобто я думаю, що вони мали би впродовж листопада вже приступити до наступного етапу.

А цей процес оскарження який? Бо в українських судах так само оскаржується саме будівництво заводу на Пластовій. Мерія вже виграла всі суди?

Сьогодні немає жодних судових заборон, їх ніколи й не було. Але завтра знову хтось може подати в суд – це ж будь-який громадянин України може звернутися в суд. Ми пройшли горнило всіх дозволів: Міністерство екології, всіх служб. Щоби ви зрозуміли, Європейський банк фінансує тільки ті проекти, які екологічно чисті. Ми отримали від європейських екологічних фундацій 10 мільйонів євро на реалізацію цього проекту. Плюс та сама рекультивація, яку ми зараз робимо в Грибовичах.

Зрозуміло. Ситуація з коронавірусом стає все загрозливішою. І паралельно з тим у нас відбуваються якісь концерти групи «Без обмежень» (бігає купа фанатів за музикантами), політичні мітинги, Свято сиру і вина… З цим щось робити будемо?

Статистика достатньо сумна. Ви знаєте, що по Україні вже є більше 7000 підтверджених ПЛР сьогодні на ранок.

Так, за добу.

По місту Львову в нас пішло трошки падіння: ми маємо на ранок сьогодні 83 підтверджені ПЛР, по області – 318. Але ви ж знаєте, ми зарезервували 920 ліжок. Ми прийняли рішення, що збільшуємо десь на 500 кількість ліжок у наших комунальних лікарнях – тому що я так бачу, що ця хвиля може і до нас дійти.

Але ж ці ліжка швидко заповняться, якщо не дотримуватися карантину.

Наприклад, Лікарня швидкої допомоги – станом на сьогодні є 216 місць. Інфекційна лікарня – 183, здається, там є. Тобто сьогодні ми маємо заповнених не цілих 50% тих ліжок. І це при тому, що більшість хворих – це запалення легенів, і тільки половина з них має ковід. Але люди хочуть мати гарантію – просять, щоби їх госпіталізували. Деколи це триває на тиждень часу, потім ми відпускаємо їх з лікарні – бо в них немає ковіду чи вони можуть амбулаторно проходити лікування. Ніхто сьогодні не може спланувати ситуацію, яка є.

Я це розумію. Міська влада планує робити умови карантину більш жорсткими чи ні?

Обмеження робить уряд на свому засіданні. На сьогоднішній день ми є в помаранчевій зоні – як я жартую, що ми з 2005 року в помаранчевій зоні. Тому показники по Львову більш-менш тримаються купи. Але не можна спрогнозувати, що буде завтра. Ми сьогодні не підписуємо жодні розпорядження на жодні дійства. Наприклад, ті чи інші партії проводять мітинги, збирають 400-500 людей. Вони ж розуміють, що цього не можна робити – вони це роблять.

А чому мерія не протидіє?

Є українське законодавство. Якщо ви завтра хочете провести якусь акцію, то просто в мерію подаєте заявку, що я це проводжу, розумієте? Щоби заборонити вам проводити цю акцію, треба звернутися в суд, і суд має прийняти рішення вам це заборонити.

Наприклад, записували вчора кліп – просто їхала група. Хто міг спрогнозувати, що буде багато людей? Ми дозволів як місто не давали на це. Просто має вже бути якась громадянська свідомість людей. Та будьте мудрими! Якщо є ковід, якщо є пандемія, треба просто бути максимально обережними.

Якраз у сенсі ковіду… От два тижні тому в інтерв’ю «Цензору» ви бажали Порошенку якнайшвидше вилікуватися від ковіду. Він швидко (Бог почув ваші молитви) виздоровів, приїхав до Львова – і достатньо жорстко вас критикував. Зрозуміло, він агітує за Синютку. Але він фактично говорив про корумпованість мера львівського, не прямо, а натякав, він досвідчений політик, так, що всі все розуміють.

Ну, не тільки він приїхав – і Турчинов приїхав, і Луценко. Я думав, що може ще Гладковський приїде з іншими своїми колегами. Всі приїжджають.

Це ви вже іронізуєте?

Ні, ну чекайте, дивіться. Порошенко був президентом України. Можна по-різному оцінювати його роботу – але я маю повагу до тих добрих речей, які він зробив. Тому не хочу його сьогодні критикувати.

А до теперішніх речей, до участі в цій кампанії виборчій?

Ну, я думаю, що вона закінчиться через три дні – і треба далі жити.

Ви думаєте, закінчиться через три дні?

Ну, я би так хотів. Я би хотів, щоби ми в першому турі поставили крапку і займалися роботою, тому що її кожного дня дуже багато. А ті всі політичні «компліменти», чесно кажучи, заважають.

Просто соціологія різних компаній показує, що, найімовірніше, буде другий тур. От ви готові ще до трьох тижнів кампанії?

Слухайте, вибори починаються наступного дня від минулих виборів. Тому я готовий завжди і кожного дня.

Просто активна фаза виборчої кампанії завжди вимотує політиків – багато зустрічей…

Ну, знаєте… Цей досвід, який ми маємо, дає нам серйозний оптимізм. Тим більше, то є життя.

Чимось готуєтеся здивувати нас у другому турі?

Роботою. Тільки при нагоді хочу попросити всіх львів’ян, щоб ми прийшли на вибори в неділю. Я ні за кого не хочу агітувати – тому що всі кандидати могли показати, що вони зробили, що вони планують зробити, обмінятися компліментами.

Просто прийти, мати з собою маску, паспорт, ручку – і проголосувати, щоб наші голоси ніхто не вкрав. Це дуже важливо. Щоб ми показали приклад – що ми – Львів, демократичне, класне місто, що ми маємо найвищу явку. Це все для мене сьогодні важливо.

А чому так важлива найвища явка? Про що це буде свідчити – про громадянську активність?

Це буде показувати рівень свідомості львів’ян, розумієте?

У розвинених країнах, у старих демократіях високий рівень громадянської свідомості, але навряд чи це корелюється прямо з явкою.

Я думаю, що вам, мені і вашим глядачам було би приємно, щоби Львів показав приклад для всієї України.

Добре. Маєте ще буквально хвилину часу. Мені здається, це остання можливість легально звернутися до виборців і щось сказати. Побажайте.

Я бажаю всім здоров’я. Щоби в ті часи пандемії ми мали повагу один до одного і не ризикували. Маска – обов’язково, якщо ви є в громадському транспорті чи йдете в громадське місце, щоби не спокушали себе. Тому що нічого доброго, чесно кажучи, в тій хворобі немає. А агітувати, я вважаю…

Ви, до речі, не перехворіли випадково?

Ні.

А звідки знаєте?

Я регулярно здаю тести ІФА і ПЛР. Це такий мій обов’язок, тому що я кожного дня контактую з людьми.

Друзі, я вас люблю, бажаю здоров’я. Прийдіть на вибори – і все буде гаразд.

Добре, дякую. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був мер Львова Андрій Садовий, який кандидує зараз на новий термін. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.