Міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин під час першої урочистої сесіі Львівської міської ради 7-го скликання, 24 листопада 2015 року

За тиждень до дня голосування чинний мер Львова Андрій Садовий залишається лідером симпатій серед виборців Львова з результатом 41,5%. Його основний конкурент – нардеп і екс-голова ЛОДА Олег Синютка – заручився підтримкою 23,8% виборців. Про це свідчать результати опитування, проведеного львівською соціологічною компанією Fama на замовлення ZAXID.NET.

Соціологи опитали методом face to face інтерв’ю 800 мешканців Львівської ОТГ віком від 18 років, застосувавши релевантну вибірку для усієї сукупності виборців. Опитування проводилося 14-17 жовтня. Голосування, нагадаємо, відбудеться 25 жовтня.

За два тижні, що минули з часу попереднього опитування, трійка лідерів не змінилася, а отримані результати коливаються у межах соціологічної похибки – Садовий втратив 1,2% (41,5%), Синютка піднявся на 3% (23,8%). Більш суттєве зниження рейтингу зафіксували у одного з лідерів ВО «Свобода» Руслана Кошулинського – з 16,3% до 11,7%.

Повні результати опитування стосовно кандидатів на посаду мера Львова*:

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Соціологи також змоделювали результати другого туру виборів мера Львова, який, судячи з теперішніх результатів, видається неминучим.

Якщо у другому турі зустрінуться Андрій Садовий і Олег Синютка, що більш ймовірно, результат буде 61,1% проти 38,9% на користь діючого мера. У цій парі кількість виборців, що обрали когось із кандидатів, становить 76,5%, не підтримали б жодного з кандидатів 9,6%; частка невизначеного електорату склала 12,9%, не підуть на вибори – 1,0%.

У випадку виходу у другий тур Руслана Кошулинського, Садовий перемагає з результатом 65,7% проти 34,3%. У цій комбінації загальна частка виборців, які обрали когось із кандидатів, склала 78,6%, не підтримали б жодного кандидата 9,3% виборців, 12,1% не змогли визначитися або не пішли би на вибори.

За результатами опитування на виборах до Львівської міськради виборчий бар’єр долають п’ять партій – «Європейська солідарність» (29,4%), «Самопоміч» (25,9%), «Свобода» (8,2%), «Варта» (7,8%) і «Голос» (5,9%).

Повні результати опитування стосовно виборів до Львівської міськради* :

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* Група прихильників політичних партій не є однорідною: хтось одностайний у своєму виборі, хтось лише симпатизує, хтось обирає між декількома партіями, а хтось взагалі не знає за кого голосуватиме на виборах. Таким чином, у структурі рейтингу кожної з партій виділено «ядро», «резерв», «потенціал». Ядро рейтингу – мінімальний розмір рейтингу партії чи кандидата, тобто частка виборців, які цілком визначені у своєму виборі і не розглядають альтернатив при ідентифікації своєї електоральної прихильності. Резерв рейтингу – показник електоральної прихильності виборців до партії чи кандидата, який формується із виборів різної міри визначеності респондентів, які, не розглядаючи альтернатив, обирають того чи іншого кандидата. Потенціал рейтингу – максимальний можливий розмір рейтингу партії чи кандидата в даний момент часу, тобто частка виборців, які гіпотетично готові голосувати за вказану політичну силу чи кандидата.

Математична модель розрахунку показника моделювання електорального вибору в момент опитування, враховуючи варіацію електоральних преференцій виборців та рівень і міру їхньої визначеності, формує уніфікований показник (вказаний у тексті новини), який ілюструє результати виборчих перегонів на гіпотетичних виборах у момент опитування.

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Опитування проведене соціологічною агенцією Fama​ на замовлення ZAXID.NET з 14 по 17 жовтня 2020 року. Загалом опитали 800 мешканців Львівської ОТГ, віком від 18 років. Вибіркова сукупність є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Опитування проводилось методом face-to-face інтерв’ю, за місцем поживання респондента.