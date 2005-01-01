Huawei презентувала перший у світі смартфон з 512 ГБ пам'яті

Телефон має два зчитувача відбитків пальців

На презентації в Парижі компанія Huawei представила розкішний смартфон Porsche Design Mate RS з 512 ГБ оперативної пам’яті. Гаджет отримав потрійну основну камеру, як в моделі Huawei P20 Pro, повідомляє The Verge.

За словами журналістів, модель Porsche Design Mate RS – це «суміш з нового P20 Pro з потрійними задніми камерами і Galaxy Note 9 (без вирізу, з величезним вигнутим екраном)».

На додаток до 512 ГБ пам’яті телефон має два зчитувача відбитків пальців: один на задній панелі і один вбудований під 6-дюймовим OLED-екраном. Ймовірно, власник зможе використовувати подвійні сканери відбитків пальців для перемикання профілів. Це другий телефон від великого виробника з вбудованим в екран сканером відбитків після смартфона від Vivo.

Фото Engadget

Huawei Mate RS Porsche Design оснащується 6-дюймовим зігнутим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD і співвідношенням сторін 18:9. Гаджет випускається в чорному і червоному кольорі, вперше в історії серії Mate.

У Європі Porsche Design Mate RS надійде в продаж 12 квітня в двох варіантах: зі сховищем на 256 ГБ за $2 109 і на 512 ГБ за $2607. Обидва телефони мають 6 ГБ оперативної пам’яті, процесор Kirin 970 з підтримкою технологій штучного інтелекту і батарею на 4 000 мАг.

Раніше повідомлялось, що на презентації в Парижі 27 березня, компанія Huawei представила нові флагманські смартфони, покликані конкурувати з Samsung Galaxy S9 і Apple iPhone X. Акцент в новинках зроблений на камери (традиційно – у співпраці з Leica) і штучний інтелект.

Huawei P20 і P20 Pro будуть доступні в чорному, золотистому, синьому і бузковому кольорах.

Старт продажів запланований на другий квартал 2018 року.