Померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко, яка перебувала у Бучі під час російської окупації. Їй було 84 роки. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

«Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали», – написав він.

Любов Панченко – художниця-модельєрка, почесна громадянка міста Бучі, лауреатка Премії ім. Василя Стуса, членкиня Союзу українок. Творчість Любові Панченко припала на час радянської відлиги. Її творчість мала яскраво виражений український колорит, мисткиню переслідували, а її творчість замовчували.

Перед війною Панченко передала свою творчу спадщину, що зберігалась у неї вдома, до Музею шістдесятництва у Києві.

Під час російської окупації художниця залишилась у Бучі. Жінка була прикута до ліжка та потребувала догляду. Протягом місяця окупації постраждав її будинок, вона голодувала. 2 квітня її перевезли до лікарні у Києві, де вона померла.

Любов Панченко народилась у селі Яблунька, що зараз є одним із районів Бучі, 2 лютого 1938 року. 1968 року вступила на вечірнє відділення факультету графіки Українського поліграфічного інституту імені І. Федорова. Працювала у Проектно-конструкторському технологічному інституті художником-модельєром та в Республіканському будинку моделей. Вона створила серію акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні полотна.