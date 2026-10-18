Костюк обіймав посаду головного тренера менш ніж рік

Київський футбольний клуб «Динамо» звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера команди. Про це повідомили у пресслужбі ФК «Динамо» у неділю, 18 жовтня.

Рішення про звільнення 51-річного Костюка з посади ухвалив президент клубу Ігор Суркіс. Головного тренера «Динамо» звільнили після того, як київський клуб зазнав поразки від житомирського «Полісся» у дев’ятому турі української Прем’єр-ліги. Зазначимо, матч став вирішальним у боротьбі за друге місце у турнірній таблиці.

Матч завершився 18 жовтня з результатом 1:3. «Полісся» вибороло перемогу попри те, що майже весь матч було в меншості – воротар Олег Кудрик отримав червону картку і штаб провів вимушену заміну, залишившись без нападника Владислава Велетеня.

Після завершення матчу Ігор Костюк заявив, що планує обговорити з Суркісом подальшу співпрацю. Згодом клуб заявив про його звільнення та повідомив, що до найближчих матчів чемпіонату України – зокрема, 23 жовтня проти «Кудрівки» – виконувачем головного тренера команди буде асистент Костюка Мацей Кендзьорек.

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На посаді головного тренера «Динамо» Ігор Костюк пробув менш ніж рік – з 17 грудня 2025 року. До того він провів чотири матчі у статусі виконувача обовʼязків головного тренера ФК. До призначення Костюк працював із «Динамо» U19 та входив до тренерського штабу другої команди клубу.

За час його роботи головним тренером «Динамо» зіграло 37 матчів, із яких 24 завершилися перемогою, три – нічиєю і 10 – поразкою.