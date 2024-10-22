Кадр з фільму «Той, хто біжить по лезу 2049»

Продюсерська компанія Alcon Entertainment, яка працювала над створенням фільму «Той, хто біжить по лезу 2049», подала позов проти Ілона Маска та його компанії Tesla. Маска знову звинуватили у плагіаті. Претензії викликані презентацією електромобіля-роботаксі Tesla Cybercab, під час якої використовувалися ілюстрації в стилі «Того, хто біжить по лезу», створені за допомогою ШІ. Раніше Tesla звергулась до продюсерів фільму з пропозицією співпраці, проте після прямої відмови все одно використала їх інтелектуальну власніть, пише The Verge.

У документах зазначено, що Tesla, її генеральний директор та Warner Bros. Discovery спочатку звернулися за дозволом на використання кадру з фільму для рекламної кампанії Cybercab – повністю автономного таксі. Однак після отримання відмови вони, імовірно, створили і використовували зображення за допомогою ШІ.

Alcon Entertainment пояснює, що відмова була пов'язана з бажанням дистанціюватися від політичних поглядів Ілона Маска. У компанії також не захотіли асоціюватися з Tesla, бо планують співпрацю з іншими автомобільними компаніями для просування серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099».

Продюсери мають намір отримати від Tesla відшкодування за порушення авторських прав. Також у компанії вимагають, щоб суд заборонив Tesla використовувати такі зображення.

Нагадаємо, ця ж презентація безпілотного роботаксі (Cybercab) уже викликала звинувачення у плагіаті. Режисер Алекс Прояс зауважив схожіть з дизайну автономного Robovan з персонажами його фільму «Я, робот» 2004 року.