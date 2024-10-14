Кадр з фільму «Я, робот»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск представив нові прототипи безпілотного роботаксі (Cybercab) та автономного Robovan. Користувачі соціальних мереж помітили разючу схожість дизайну з футуристичними механізмами з фільму Алекса Прояса «Я, робот» 2004 року.

«Агов, Ілоне, чи не міг би ти повернути мені мої дизайни?», – написав у X (Twitter) режисер.

Проте під його твітом з’явились коментарі, що Прояс під час створення «Я, робот» надихався різними джерелами. Зокрема, коментатори згадували локомотив «Мерк’юрі» Генрі Дрейфуса та естетику робіт дизайнера Сіда Міда, відомого за фільмами «Той, хто біжить по лезу», «Чужі» та «Трон».

Фільм «Я, робот» з Віллом Смітом у головній ролі розповідає про Чикаго 2035 року, де людиноподібні андроїди виконують функції обслуговуючого персоналу. Сюжет розгортається навколо розслідування підозрілого самогубства засновника компанії U.S. Robotics.

Презентація Tesla «We, Robot» відбулася на території Warner Bros. у Бербанку, Каліфорнія (США). Маск продемонстрував роботів Optimus, якими керували люди в режимі реального часу. Головною подією стала презентація Cybercab, таксі без керма та педалей.