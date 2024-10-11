Дводверне авто не має ані керма, ані педалей

Мільярдер та генеральний директор автовиробника Tesla Ілон Маск презентував нову розробку – роботаксі Cybercab. Дводверне авто, яке не має ані керма, ані педалей. Про це у повідомила інформаційна агенція Reuters.

Презентація роботаксі відбулась у четвер, 10 жовтня, на студії Warner Bros біля Лос-Анджелеса. Захід мав назву «Ми, робот».

За словами Ілона Маска, роботизоване таксі запустять у виробництво у 2026 році. Автомобіль коштуватиме 30 тис. доларів. Маск запевняє, що з часом його експлуатація коштуватиме 20 центів за милю (1,6 км), а заряджатиметься авто індуктивно. Однак, гендиректор Tesla поки що сам не знає, на скільки швидко виробництво роботаксі стане масовим.

Аналітики та експерти кажуть, що створення роботаксі може зайняти роки. Зокрема, вони вважають таке авто більш небезпечним, оскільки поки що не зрозуміло як розробка справлятиметься з негодою, складними перехрестями та як взаємодіятиме із пішоходами.

Водночас Ілон Маск стверджує, що розробка навпаки є безпечною, оскільки керуватиметься штучним інтелектом. Він також запевнив, що роботаксі слугуватимуть у 5-10 разів довше, ніж традиційні авто.

Крім того, Маск планує створити автопарк з роботизованих таксі під назвою Cybercabs. Передбачаються, що люди викликатимуть їх викликати через застосунок.

Також Ілон Маск презентував роботизоване маршрутне таксі Robovan, яке здатне перевозити 20 людей. Його експлуатація, за прогрозами Маска, буде ще дешевшою – 5 центів за милю.

Нагадаємо, у червні корпорація SpaceX, яка належить Ілону Маску, провела четвертий випробувальний політ надважкої ракети-носія Starship. Корабель вперше з початку випробувань зміг м’яко приводнитися у Мексиканській затоці Атлантичного океану.