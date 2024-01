Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска вперше у світі виживила електронний чип у людський мозок. Потенційно пристрій дозволить керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у вівторок, 30 січня.

За його словами, перша людина отримала імплантат від стартапу мозкових чіпів Neuralink. Зазначається, що, початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.