Пристрій дозволить керувати телефоном або комп'ютером силою думки

Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска вперше у світі виживила електронний чип у людський мозок. Потенційно пристрій дозволить керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у вівторок, 30 січня.

За його словами, перша людина отримала імплантат від стартапу мозкових чіпів Neuralink. Зазначається, що, початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

У чипі є тисячі електродів, які зчитують інформацію з мозку, включаючи активність нейронів, пов'язаних із моторикою. Далі нервові сигнали відправляються на комп'ютер де вони будуть дешифровані, пише New York Post.

Компанія Neuralink Corp розробляє мозковий імплантат, який має на меті допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання. Також очікується, що за допомогою такого чипа, комп'ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук. У самій компанії також кажуть, що мають на меті не лише створення високотехнологічних протезів для людей з інвалідністю, а й «поліпшення здібностей людини».

«Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст. Це мета», — заявив Ілон Маск.

Набір добровольців для клінічних випробувань із вживлення імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року після того, як наприкінці травня минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування імпланту на людях. На заваді не стало і те, що Neuralink проводила досліди на тваринах і звинувачена зоозахисниками в жорстокому поводженні з тваринами.

Компанія заявила, що шукає для терапії хворих віком до 40 років для участі в випробуваннях на людях. Також було сказано, що хірург видалить частину черепа тестового пацієнта, перш ніж роботизована система візьметься за імплантацію 64 ниток, вистелених електродами, у їхній мозок.

Своєю чергою, критики ідеї Neuralink відзначають потенційні проблеми з літієвою батареєю пристрою та сумніваються у можливості витягти його з голови, не пошкодивши мозкові тканини.