Перше вдале тестування чипа на мавпі відбулося у 2021 році

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) дозволило компанії мільярдера та підприємця Ілона Маска Neuralink проводити тестування з роботи мозкових імплантів на людях. Про це повідомили у п'ятницю, 26 травня, у прес-службі Neuralink.

Раніше FDA відхиляло прохання Ілона Маска вживляти чипи в людський мозок через міркування безпеки, проте змінило своє рішення. Чипи покликані відновлювати мобільність та зір людей за допомогою комп'ютера. Тестування на тваринах почалися кілька років тому, а успішне імплантування в мозок мавпи компанія виконала у 2021 році.

«Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях! Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який одного разу дозволить нашій технології допомогти багатьом людям», – повідомили у прес-службі компанії.

В Neuralink зазначили, що набір добровольців на клінічні випробування ще не відкрили. Більше інформації про набір людей для тестування оголосять згодом.

Зазначимо, FDA поки що не прокоментувало заяву компанії. Оголошення про схвалення FDA для тестів на людях відбулося після нещодавніх новин про прорив із використанням мозкових імплантатів швейцарськими дослідниками. Нагадаємо, 25 травня вперше в історії медицини паралізований голландець Герт-Ян Оскам завдяки вживленим у мозок імплантам знову зміг ходити.