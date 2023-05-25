Голландець був паралізований 12 років тому і завдякий новій технології знову може ходити

Паралізований голландець Герт-Ян Оскам знову може ходити завдяки електронним імплантатам, які йому вживили у мозку. Це перший такий випадок в історії медицини, повідомила BBC News Ukrainian.

40-річний голландець 12 років тому потрапив у велосипедну аварію і з того часу був паралізований. Та завдяки імплантам він знову може ходити. Електронні імплантати бездротовим способом передають його думки до ніг і стоп через другий імплантат, розміщений на хребті.

Ця система досі перебуває на експериментальній стадії, але провідна британська благодійна організація спинного мозку назвала її дуже обнадійливою.

«Я почуваюся немовлям, коли заново вчуся ходити», – сказав Герт-Ян Оскам BBC. Завдяки новій технології він також може стояти і підніматися сходами.

Це є розробка швейцарських дослідників, а операцію зі встановлення імплантатів провела професорка, нейрохірургиня Джоселін Блох з Університету Лозанни. За її словами, система досі перебуває на стадії базових досліджень і стане доступною для паралізованих пацієнтів ще нескоро. Але мета їхньої команди – якомога пришвидшити цей процес.

«Для нас важливо не просто провести наукове випробування, а надати доступ до технології більшій кількості людей із ушкодженнями спинного мозку, які звикли чути від лікарів, що їм потрібно звикнути до того, що вони більше ніколи не рухатимуться», – каже науковиця.

Операцію з відновлення рухів Герта-Яна провели в липні 2021 року. Професорка Блох зробила два круглі отвори з кожного боку його черепа діаметром 5 см над ділянками мозку, які відповідають за рухи. Потім вона вставила два дископодібні імплантати, які бездротовим шляхом передають мозкові сигнали – наміри Герта-Яна – до двох датчиків, прикріплених до шолома на його голові.

Швейцарська команда розробила алгоритм, який перетворює ці сигнали на інструкції для рухів м'язів ніг і стоп за допомогою другого імплантата, розміщеного на спинному мозку Герта-Яна, який професорка Блох приєднала до нервових закінчень, що відповідають за ходьбу.