Під час зустрічі з легендарним британським нейрохірургом Генрі Маршем у Львівській ОВА домовилися про розвиток і реформування паліативної допомоги

Провідний британський нейрохірург та письменник Генрі Марш допомагатиме Україні у розвитку та реформуванні паліативної допомоги. Львівщина першою в Україні впроваджуватиме британські стандарти паліативної допомоги, повідомив 9 травня голова ЛОВА Максим Козицький.

Розвивати і реформувати паліативну допомогу на Львівщині допомагатиме фонд Генрі Марша Hospice Ukraine та фонд SMART Medical Aid за підтримки ЛОВА. Спільними зусиллями буде створена пілотна мобільна паліативна бригада.

«Вона допомагатиме пацієнтам, які перебувають у паліативному відділенні однієї з обласних лікарень. В межах проекту для наших спеціалістів проведуть навчальний курс, забезпечать каретами швидкої допомоги та необхідним обладнанням. Ключова мета – зменшити страждання людей з важкими та невиліковними хворобами. Дякую Генрі Маршу за цю ініціативу, зробимо все, що від нас залежить, щоб втілити її у найближчі місяці», – написав Максим Козицький.

У межах зустрічі Генрі Марш розповів про особливості паліативної системи в Англії.

«Лише 30% британців помирають в хоспісах, тому цей відсоток є невеликим, адже більшість людей хочуть прожити свої останні дні у колі рідних та сім'ї. Вважаю, що для українських фахівців буде корисно приїжджати в Англію та досліджувати наші паліативні підходи, адже англійський підхід є одним з найкращих у світі. Вкрай необхідно, щоб такі пацієнти отримували якісну допомогу та підтримку, тому Львівщина може стати першим регіоном України, де впровадять британські стандарти паліативної допомоги. Я буду дуже радий, якщо допоможу у розвитку та реформі паліативної допомоги в Україні», – наголосив Генрі Марш.

До слова, відомий у світі британський нейрохірург Генрі Марш вже впродовж 30 років на громадських засадах працює в Україні як медичний консультант. Він багато зробив для розвитку нейрохірургії в Україні і вважається піонером нейрохірургічної допомоги Україні. Він ділиться знаннями та досвідом, щоб поліпшити якість життя українців, які страждають від важких і невиліковних недуг.