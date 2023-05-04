Уже цього лише в одній лікарні врятували життя 11 важкопоранених бійців

У Дніпрі в клінічній лікарні ім. І. Мечникова українські і американські нейрохірурги цього тижня вже врятували життя 11 важкопоранених захисників. Усі вони отримали важкі поранення в голову, повідомив 4 травня у Faceboor генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

40-річний Володимир отримав важке поранення в голову з утворенням внутрішньочерепної гематоми, 38-річний Роман – важке проникаюче поранення в голову з утворенням травматичної аневризми судин головного мозку, 42-річний Віталій – важке поранення двох півкуль головного мозку.

«Тільки на цьому тижні в операційних врятовано 11 людських життів. Їх життя та життя ще 8 героїв тримається на майстерності талановитих нейрохірургів», – написав Сергій Риженко.

У відкритій операційній разом працювали українські та американські професори: Рокко Армонда, Андрій Сірко, Іван Безкоровайний, Юрій Чередниченко. Ці спеціалісти, за словами Сергія Риженка, поєднані жагою бути там, де найскрутніше.

Доктор Рокко Армонда приїхав в Україну з матеріалами і інструментами для проведення складних операцій. Він рятував життя людей в різних країнах світу.

«Рокко Армонда на війні після травматичних ускладнень проводив черепно-лицеву посттравматичну реконструкцію сотням людей. Тисячам діставав уламки та кулі, проводячи декомпресійну краніотомію. Іван Безкоровайний – американський провідний нейрохірургічний технолог», – твердить Сергій Риженко.

Керівник медзакладу каже, що нині лікарня ім. Мечникова має все, що є нового у світі для порятунку людей після важких поранень у голову з використанням малоінвазивних методик.

Американські колеги, пише лікар, з радістю одягали білі халати «Лікарня Мечникова», коли йшли в операційну, і просять дозволити забрати їх додому, у США. Вони свідчитимуть про їх причетність до героїчного порятунку поранених українців.