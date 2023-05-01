Олександр повернувся на фронт і продовжує гнати ворога з нашої землі

Спеціалісти Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові встановили 24-річному захиснику з Київщини суперсучасний біонічний протез руки. Воїн навчився керувати біонічною кінцівкою і повернувся з нею на фронт.

24-річний Олександр родом із Київщини. Брав участь у звільненні Чернігівщини, бив ворогів на запорізькому напрямку, а згодом – і на донецькому. Там і втратив праву руку, повідомили у Центрі.

«У той день разом із побратимами хлопець вирушив звільняти одне із сіл поблизу Сіверська – це Бахмутський район. Кулемет танка, в якому їхали бійці, заклинив. Щоб його перезарядити, Олександр вибрався з машини. Саме в той момент у танк влучила ворожа міна. Олександр отримав множинні поранення: багатоуламкові пошкодження боку, поламані ребра, пробиті легені та посічена рука», – сказано у повідомленні.

Домедичну допомогу надали побратими і доправили до лікарні в Краматорську, де йому і ампутували кінцівку. А далі – низка операцій і місяці в лікарнях Дніпра та Києва.

Після лікування Олександр мріяв про сучасний біонічний протез – це вершина технологій протезування. Він дає змогу, наскільки це можливо, повернути руці дрібну моторику. Захисник думав, що за таким протезом йому доведеться їхати за кордон. Та нову руку йому встановили у Львові спеціалісти реабілітаційного центру «Незламні». Посприяла цьому компанія з розробки інтегральних мікросхем Renesas Electronics в Україні.

Вдома на нього чекає дружина та п’ятирічний син, для якого тато – супергерой.

«Син дуже зрадів, коли вперше побачив цю руку. Йому дуже подобаються супергерої з Marvel, і тепер я для нього – залізна людина», – поділився Олександр.

Захисник навчився керувати біонічною кінцівкою і вже з нею повернувся на фронт.